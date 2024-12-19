Пиріжки з капустою в духовці: рецепт для ледачих

Пиріжки з капустою - надзвичайно поширена випічка української кухні, яку готувати на щодень та до свят. Крім цього, пиріжки з капустою не лише смачні, а й прості в приготуванні.

Про те, як готувати пиріжки з капустою на Різдво, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Легко та Смачно".

Що потрібно для пиріжків з капустою

Для того, щоб приготувати пиріжки з капустою на Різдво, знадобляться такі інгредієнти:

молоко - 200 г і 3 ст. л.

вода - 100 мл

борошно - 500-550 г

яйця - 3 шт.

капуста - 500 г

морква (середня) - 1 шт.

цибуля (середня) - 1 шт.

дріжджі (свіжі) - 30 г

томатна паста - 2 ст. л.

масло (жирність 73-82%) - 60 г

цукор - 60 г

сіль - 2 ч. л.

олія - для смаження

Як готувати пиріжки з капустою

За цим рецептом пиріжки з капустою готують з яйцями, маслом та молоком. Втім, випічку можна зробити пісною, не використовуючи ці інгредієнти.

Якщо ж готувати пиріжки після закінчення Різдвяного посту, спершу молоко та масло потрібно злегка підігріти. Влийте молоко в велику миску, додайте дріжджі та залиште суміш на декілька хвилин до розчинення дріжджів.

Перемішайте суміш, додайте цукор та сіль, а також м'яке вершкове масло та 2 яйця. Після цього поступово всипте 500 г борошна. Якщо тісто занадто рідке, борошна можна додати.

Вимішуйте тісто протягом 10-15 хвилин, щоб воно перестало липнути до рук. Покладіть тісто в посуд, накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце приблизно на годину.

Тісто для пиріжків (скриншот / Легко та Смачно)

Тим часом приготуйте начинку. Для цього цибулю потрібно почистити, нарізати на кубики та обсмажити до розм'якшення в олії.

Моркву натріть на великій тертці і додайте до цибулі. Просмажте інгредієнти протягом декількох хвилин на середньому вогні.

Нашаткуйте капусту, додайте її до моркви з цибулею і протушкуйте засмажку протягом 10 хвилин, не накриваючи пательню кришкою.

Після цього додайте томатну пасту та воду і перемішайте засмажку. Протушкуйте начинку протягом 15-20 хвилин, накривши посуд кришкою.

Готова начинка для пиріжків з капустою (скриншот / Легко та Смачно)

Розділіть тісто на шматочки по 40 г, розтягніть кожний на пласт. Потім зліпіть краї тіста і залиште його на 20 хвилин, щоб маса збільшилась в об'ємі.

Після цього розкачайте кожен шматочок на тонкий пласт тіста, викладіть начинку та защіпніть краї пиріжка. Залиште пиріжки на деко на 40 хвилин.

Як робити пиріжки з капустою (скриншот / Легко та Смачно)

Змішайте яйце з молоком та змастіть сумішшю поверхню пиріжків. Випікайте пиріжки з капустою протягом 20-25 хвилин розігрітій до 180 градусів духовці.