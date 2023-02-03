Пиріг на 1 яйце, без будь-якого збивання: смачна та проста випічка

Проста і швидка випічка завжди прийде на виручку, коли часу обмаль, та й витрачатися не дуже хочеться. Саме такий рецепт лимонного пирога, для якого знадобиться 1 яйце, вилка для збивання, духовка та ще трохи інгредієнтів, які майже завжди є під рукою.

Вистеліть дно форми пергаментом, змастіть стінки форми вершковим маслом та посипте невеликою кількістю борошна. Вилийте тісто у форму.

Натріть цедру одного лимона та видавіть сік із нього. Додайте молоко, борошно та розпушувач. Перемішайте до однорідного стану.

Змішайте яйце зі щіпкою солі, цукром та ванільним цукром. Додайте олію без запаху.

Підготуйте всі інгредієнти заздалегідь. Вони мають бути кімнатної температури.

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