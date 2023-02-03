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Пиріг на 1 яйце, без будь-якого збивання: смачна та проста випічка

Лимонний пиріг (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Проста і швидка випічка завжди прийде на виручку, коли часу обмаль, та й витрачатися не дуже хочеться. Саме такий рецепт лимонного пирога, для якого знадобиться 1 яйце, вилка для збивання, духовка та ще трохи інгредієнтів, які майже завжди є під рукою.

Своїм способом поділилася кулінарка AlinaFooDee на каналі YouTube.

Складники на форму діаметром 20 см:

  • Яйце – 1 шт.
  • Цукор – 120 г
  • Ванільний цукор – 10 г
  • Сіль – щіпка
  • Лимон – 1 шт.
  • Рослинна олія без запаху – 70 г
  • Молоко – 200 г
  • Борошно – 240 г
  • Розпушувач – 10 г

Покрокове приготування

Підготуйте всі інгредієнти заздалегідь. Вони мають бути кімнатної температури.

Змішайте яйце зі щіпкою солі, цукром та ванільним цукром. Додайте олію без запаху.

Натріть цедру одного лимона та видавіть сік із нього. Додайте молоко, борошно та розпушувач. Перемішайте до однорідного стану.

Вистеліть дно форми пергаментом, змастіть стінки форми вершковим маслом та посипте невеликою кількістю борошна. Вилийте тісто у форму.

Випікайте пиріг 40-45 хвилин при 180 градусах. Перевірте готовність пирога дерев'яною шпажкою.

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