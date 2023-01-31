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Бомбезний мандариновий пиріг з інгредієнтів, які завжди є в холодильнику

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Вівторок 31 січня 2023 08:30
Бомбезний мандариновий пиріг з інгредієнтів, які завжди є в холодильнику Пиріг з мандаринами (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Пиріг з мандаринами - звучить трохи екзотично, але насправді приготувати його можна дуже просто і вам не знадобляться складні дорогі компоненти.

Рецептом поділилася відома кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.

Складники на діаметр форми 20 см:

  • Яйця – 3 шт.
  • Цукор – 90 г
  • Ванільний цукор – 10 г
  • Вершкове масло – 80 г
  • Борошно – 120 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Сіль – щіпка
  • Мандарини – 5-6 шт.

Покрокове приготування

Збити 3 яйця з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі протягом 3-5 хвилин. Додати розтоплене вершкове масло.

Змішати борошно з розпушувачем. Додати до тіста. Розрізати навпіл мандарини, видалити кісточки при необхідності.

Вистелити дно форми пергаментом, змастити стінки вершковим маслом, посипати борошном.

Викласти мандарини на дно форми. Вилити тісто.

Випікати 35-45 хвилин при 180 градусах.

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