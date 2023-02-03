Пирог на 1 яйцо, без всякого взбивания: вкусная и простая выпечка

Простая и быстрая выпечка всегда придет на выручку, когда времени маловато, да и тратиться не очень хочется. Именно таков рецепт лимонного пирога, для которого понадобится 1 яйцо, вилка для взбивания, духовка и еще немного ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой.
Своим способом поделилась кулинар Alina FooDee на канале YouTube.
Подготовьте все ингредиенты заранее. Они должны быть комнатной температуры.
Смешайте яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растительное масло без запаха.
Натрите цедру одного лимона и выдавите из него сок. Добавьте молоко, муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородного состояния.
Выстелите дно формы пергаментом, смажьте стенки формы сливочным маслом и посыпьте небольшим количеством муки. Вылейте тесто в форму.
Выпекайте пирог 40-45 минут при 180 градусах. Проверьте готовность пирога деревянной шпажкой.
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