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Пирог на 1 яйцо, без всякого взбивания: вкусная и простая выпечка

Лимонный пирог (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Простая и быстрая выпечка всегда придет на выручку, когда времени маловато, да и тратиться не очень хочется. Именно таков рецепт лимонного пирога, для которого понадобится 1 яйцо, вилка для взбивания, духовка и еще немного ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой.

Своим способом поделилась кулинар Alina FooDee на канале YouTube.

Составляющие на форму диаметром 20 см:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 120 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Соль – щепотка
  • Лимон – 1 шт.
  • Растительное масло без запаха – 70 г
  • Молоко – 200 г
  • Мука – 240 г
  • Разрыхлитель – 10 г

Пошаговое приготовление

Подготовьте все ингредиенты заранее. Они должны быть комнатной температуры.

Смешайте яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растительное масло без запаха.

Натрите цедру одного лимона и выдавите из него сок. Добавьте молоко, муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородного состояния.

Выстелите дно формы пергаментом, смажьте стенки формы сливочным маслом и посыпьте небольшим количеством муки. Вылейте тесто в форму.

Выпекайте пирог 40-45 минут при 180 градусах. Проверьте готовность пирога деревянной шпажкой.

Раньше мы писали об очень вкусном и простом пироге с мандаринами.

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