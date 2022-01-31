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Пилоты показали, как выглядит ледяная взлетно-посадочная полоса в Антарктиде из их кабины

Новина українською →
Антарктида, Понедельник 31 января 2022 18:48
Пилоты показали, как выглядит ледяная взлетно-посадочная полоса в Антарктиде из их кабины Фото: взлетно-посадочная полоса в Антарктиде показана из кабины пилотов (twitter.com/SmartwingsGroup)
Автор: Роман Мирончук

На днях самолет Boeing 737 MAX 8 впервые сел на импровизированном аэродроме в Антарктиде. Взлетно-посадочную полосу сделали прямо на льду.

Фотографии опубликовала чешская авиакомпания Smartwings на своей странице в Twitter.

26 января чартерный рейс авиакомпании Smartwings доставил в Антарктиду исследователей, которые отправились на норвежскую антарктическую станцию Тролль.

Чтобы сюда было проще доставлять грузы и возить людей, рядом со станцией на льду решили построить аэродром. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3 километра, а ширина - 60 метров.

Пилоты показали, как выглядит ледяная взлетно-посадочная полоса в Антарктиде из их кабины

Взлетно-посадочная полоса в Антарктиде (фото: twitter.com/SmartwingsGroup)

При этом ледяной аэродром находится на высоте 1 232 метра над уровнем моря. На него могут садиться узкофюзеляжные самолеты Boeing 737 и широкофюзеляжныме авиалайнеры Boeing 767.

Пилоты показали, как выглядит ледяная взлетно-посадочная полоса в Антарктиде из их кабины

Взлетно-посадочная полоса в Антарктиде (фото: twitter.com/SmartwingsGroup)

На счет безопасности здесь не беспокоятся, поскольку ледяной покров очень толстый и с легкостью выдерживает самолет, который весит несколько тонн.

Чтобы самолет не заносило во время посадки или взлета, на ледяной полосе сделали специальные полоски - углубления и шероховатости. Они позволяют самолету не скользить на большой скорости.

Пилоты показали, как выглядит ледяная взлетно-посадочная полоса в Антарктиде из их кабиныПилоты показали, как выглядит ледяная взлетно-посадочная полоса в Антарктиде из их кабины

Взлетно-посадочная полоса в Антарктиде (фото: twitter.com/SmartwingsGroup)

Перед полетом на ледяную полосу пилоты проходят специальную подготовку. Других аэродромов поблизости нет, поэтому полеты осуществляются только в хорошую погоду.

Взлетно-посадочная полоса в Антарктиде (видео: YouTube)

Напомним, в России истребитель при попытке взлететь развалился на части.

Ранее стюардесса рассказала, как экипаж самолета обманывает пассажиров.

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Boeing 737 Антарктида
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