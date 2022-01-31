ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пілоти показали, як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді з їх кабіни

Новость на русском →
Антарктида, Понеділок 31 січня 2022 18:48
Пілоти показали, як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді з їх кабіни Фото: злітно-посадкова смуга в Антарктиді показана з кабіни пілотів (twitter.com/SmartwingsGroup)
Автор: Роман Мирончук

Днями літак Boeing 737 MAX 8 вперше сів на імпровізованому аеродромі в Антарктиді. Злітно-посадкову смугу зробили прямо на льоду.

Фотографії опублікувала чеська авіакомпанія Smartwings на своїй сторінці в Twitter.

26 січня чартерний рейс авіакомпанії Smartwings доставив в Антарктиду дослідників, які вирушили на норвезьку антарктичну станцію Троль.

Щоб сюди було простіше доставляти вантажі і возити людей, поруч зі станцією на льоду вирішили побудувати аеродром. Довжина злітно-посадкової смуги становить 3 кілометри, а ширина - 60 метрів.

Пілоти показали, як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді з їх кабіни

Злітно-посадкова смуга в Антарктиді (фото: twitter.com/SmartwingsGroup)

При цьому крижаний аеродром знаходиться на висоті 1 232 метри над рівнем моря. На нього можуть сідати вузькофюзеляжні літаки Boeing 737 і широкофюзеляжні авіалайнери Boeing 767.

Пілоти показали, як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді з їх кабіни

Злітно-посадкова смуга в Антарктиді (фото: twitter.com/SmartwingsGroup)

На рахунок безпеки тут не турбуються, оскільки крижаний покрив дуже товстий і з легкістю витримує літак, який важить кілька тонн.

Щоб літак не заносило під час посадки або зльоту, на крижаній смузі зробили спеціальні смужки - поглиблення і шорсткості. Вони дозволяють літаку не ковзати на великій швидкості.

Пілоти показали, як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді з їх кабіниПілоти показали, як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді з їх кабіни

Злітно-посадкова смуга в Антарктиді (фото: twitter.com/SmartwingsGroup)

Перед польотом на крижану смугу пілоти проходять спеціальну підготовку. Інших аеродромів поблизу немає, тому польоти здійснюються тільки в гарну погоду.

Злітно-посадкова смуга в Антарктиді (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Росії винищувач при спробі злетіти розвалився на частини.

Раніше стюардеса розповіла, як екіпаж літака обманює пасажирів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Boeing 737 Антарктида
LITE
Неприємні наслідки: Бенедикт Камбербетч нарвався на шквал критики після ролі небінарної моделі
Неприємні наслідки: Бенедикт Камбербетч нарвався на шквал критики після ролі небінарної моделі