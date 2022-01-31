Пілоти показали, як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді з їх кабіни

Днями літак Boeing 737 MAX 8 вперше сів на імпровізованому аеродромі в Антарктиді. Злітно-посадкову смугу зробили прямо на льоду.

26 січня чартерний рейс авіакомпанії Smartwings доставив в Антарктиду дослідників, які вирушили на норвезьку антарктичну станцію Троль.

Щоб сюди було простіше доставляти вантажі і возити людей, поруч зі станцією на льоду вирішили побудувати аеродром. Довжина злітно-посадкової смуги становить 3 кілометри, а ширина - 60 метрів.

Злітно-посадкова смуга в Антарктиді (фото: twitter.com/SmartwingsGroup)

При цьому крижаний аеродром знаходиться на висоті 1 232 метри над рівнем моря. На нього можуть сідати вузькофюзеляжні літаки Boeing 737 і широкофюзеляжні авіалайнери Boeing 767.

Злітно-посадкова смуга в Антарктиді (фото: twitter.com/SmartwingsGroup)

На рахунок безпеки тут не турбуються, оскільки крижаний покрив дуже товстий і з легкістю витримує літак, який важить кілька тонн.

Щоб літак не заносило під час посадки або зльоту, на крижаній смузі зробили спеціальні смужки - поглиблення і шорсткості. Вони дозволяють літаку не ковзати на великій швидкості.

Злітно-посадкова смуга в Антарктиді (фото: twitter.com/SmartwingsGroup)

Перед польотом на крижану смугу пілоти проходять спеціальну підготовку. Інших аеродромів поблизу немає, тому польоти здійснюються тільки в гарну погоду.

Злітно-посадкова смуга в Антарктиді (відео: YouTube)