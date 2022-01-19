Стюардесса рассказала, как экипаж самолета обманывает пассажиров: самые распространенные фразы

Стюардессы должны обеспечивать безопасность и комфорт пассажиров. Однако, периодически они вынуждены врать, причем побуждают их к этому разные причины – от экономии сил до желания избежать паники.

Так, стюардесса Дэн Эйр рассказала, что несмотря на то, что она всегда предлагает пассажирам помощь, но не все, что говорит экипаж, является правдой.

Говорят не правду они во благо, чтобы путешественники сохраняли спокойствие и чувствовали себя уверенно.

Самые популярные не правдивые фразы

"Не стоит волноваться, наш самолет в полной безопасности!"

Стюардесса сказала, что они необязательно лгут, но экипаж не может быть полностью уверен, что самолет не будет иметь технических проблем.

По словам стюардессы, однажды она пошутила из пассажиров: "Просто не обращайте внимания на клейкую ленту на крыле, сломаны верхние шкафчики, неисправный унитаз, раковину в носовой кухне, которая постоянно течет".

"Это абсолютно нормально"

Дэн говорит, что такую фразу они должны сказать пассажирам. В самолете может возникнуть странный звук или турбулентность, однако, как бы ни были напуганы бортпроводники, они должны сохранять спокойствие.

"У нас ничего из этого не осталось"

Часто у стюардесс может быть все, что просит пассажир. Однако, добраться до того предмета может быть неудобно или невозможно. Поэтому в таком случае пассажиру могут сказать, что то, что он просит, может быть на другой тележке или на обратном пути в камбузе.

"Мне жаль!"

Дэн рассказала, что экипаж обычно извиняется, чтобы пассажиру стало лучше. В частности, лучше извиниться перед пассажиром за плохую погоду, задержавшей рейс, чем вступать в спор.

"Простите за плохую погоду, которая задержала ваш рейс. Мне жаль французских авиадиспетчеров, которые в очередной раз решили объявить забастовку", - привела пример стюардесса.