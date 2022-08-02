Пикантные кабачки "карри" на зиму: такой вкуснятины вы еще не пробовали

Ингредиенты (на 6 банок по 0,5 или на 3 по 1 л):

1,5-2 кг кабачков (лучше молодых)

1-2 луковицы

корень сельдерея (или стебель, зелень)

Для маринада:

4 стакана воды (1 л)

уксус столовый (9%) - 200 мл

1,5 стакана сахара (стакан на 250 мл)

1,5 столовые ложки соли

3 столовые ложки приправы карри

Пошаговое приготовление

Налейте в кастрюлю воду и добавьте все специи, в том числе и уксус. После закипания проварите 5 минут.

Порежьте лук кружочками и выложите их на дно банки. Туда же добавьте сельдерей.

Нарежьте кабачки кружочками (до 1 см шириной). Выложите кабачки в банки.

Залейте горячим маринадом. Простерилизуйте в кастрюле с водой в течение 10-15 минут для банок 0,5 л или 20 минут для банок 1 л.

Выньте банки, плотно закройте, переверните, закутайте до полного остывания.

Наша вкуснятина готова!