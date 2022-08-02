Пікантні кабачки "карі" на зиму: такої смакоти ви ще не куштували

Кабачки карі здивують вас пікантним смаком, який розігріватиме смакові рецептори холодними зимовими вечорами. Така закрутка прекрасно зберігається, тому доречно запастися пікантними овочами саме на зиму.
Рецептом поділилась українська кулінарка на своєму каналі в YouTube Смаколики Юлі.
Для маринаду:
Налийте в каструлю воду і додайте всі спеції, в тому числі й оцет. Після закипання проваріть 5 хвилин.
Поріжте цибулю кружальцями і викладіть їх на дно банки. Туди ж додайте селеру.
Наріжте кабачки кружальцями (до 1 см шириною). Викладіть кабачки в банки.
Залийте гарячим маринадом. Простерилізуйте в каструлі з водою протягом 10-15 хвилин для банок 0,5 л чи 20 хвилин для банок 1 л.
Витягніть банки, щільно закрийте, переверніть, закутайте до повного остигання.
Наша смакота готова!
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