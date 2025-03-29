Топ-страва грецьких таверн: ідеальний рецепт гарячої закуски "буюрді", яка тане в роті

Буюрді - одна з найпопулярніших закусок у Греції, яку подають у будь-якій таверні. Ті, хто мав можливість її спробувати, мріють повернутися до Греції, щоб знову насолодитися її смаком. Але буюрді можна приготувати вдома самостійно, з доступних продуктів.

Як готувати грецьку гарячу закуску буюрді, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gospoda.

Експерти радять для максимально наближеного оригінального смаку купляти справжню фету, але якщо її знайти не вдасться, то можна використовувати бринзу, але не дуже солону. Приготування займає всього 20 хвилин.

Що вам знадобиться на 1 порцію:

Сир фета - 100 г

Помідори, нарізані кружальцями - 2-3 шт.

Солодкий перець - 1 шт.

Перець чилі - 1 маленький

Орегано

Оливкова олія

Хліб або лаваш - для подачі

Як готувати буюрді

Візьміть форму - найкраще підійде глиняна, але може бути будь-яка. На дно форми налийте трохи оливкової олії.

Зверху викладіть щільно нарізаний кружальцями помідор. Фету наріжте скибочками, покладіть поверх помідора. Наступний шар - солодкий перець, нарізаний кусочками та подрібнений перець чилі.

Полийте трохи зверху оливковою олією, посипте рубаним орегано. Можна додати трошки чорного меленого перцю - він чудово підкреслює смак помідорів.

Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте туди форму на 15-20 хвилин. Форму можна закрити кришкою або фольгою - щоб овочі дали більше соку. Але за 10 хвилин - зніміть і допікайте без накриття.

Якщо фета не зарум'янилася зверху, то ставимо форму на кілька хвилин під гриль або посипаємо зверху тертим сиром і трохи збільшуємо температуру духовки, щоб вийшла смачна сирна скоринка.

Подавати закуску потрібно гарячою, з хлібом або лавашем.

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