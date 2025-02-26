Пікантне задоволення: готуємо мексиканське квасолеве пюре з хрусткими чипсами

Що вам знадобиться:

Квасоля червона консервована - 1 банка

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Вершкове масло - 50 г

Сметана - 50 7

Кінза - кілька гілочок

Сир чеддер - 100 г

Маринований перець халапеньо - кілька штук

Сіль, перець, паприка - до свого смаку

Кукурудзяні чипси - 1 упаковка

Як готувати мексиканське квасолеве пюре

Цибулю дрібно нарізати та припустити на розігрітій пательні.

Додати до цибулю квасолю і 3-5 хвилин смажити на середньому вогні.

Додайте усі приправи до отриманої маси, перекладіть у миску та збийте все блендером до однорідного пюре.

Пюре з квасолі викладіть на тарілку. Сир натріть на дрібній тертці та додайте на тарілку - поруч з пюре.

Також на тарілку додайте сметану, гострий перець (його можна дрібно порізати) та сметану. Прикрасьте страву гілочками кінзи.

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