Як розігріти піцу, щоб вона була ніби щойно з печі: 4 перевірені способи

Розігріваючи холодну піцу, ми часто стикаємося з проблемою - вона стає м'якою, "гумовою" і втрачає свій апетитний вигляд. Однак є секрет, який поверне їй ідеальну текстуру і знову зробить страву хрусткою, ароматною і соковитою.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно розігріти піцу, щоб вона була навіть смачнішою, ніж раніше.

Як розігрівати піцу в мікрохвильовій печі

Бажано - ніяк. Хоча це швидко та зручно, однак такий спосіб розігріву робить піцу гумовою, млявою, вологою та несмачною.

Чому ж піца після розігріву в мікрохвильовці стає такою? Все дуже просто. Мікрохвилі нагрівають їжу, змушуючи молекули води всередині неї вібрувати. Це створює тепло, яке і розігріває продукт. У піці, особливо в основі та начинці, міститься волога. У мікрохвильовці ця волога починає випаровуватися і конденсуватися. Пара, що утворюється, розм'якшує скоринку, роблячи її млявою, гумовою та позбавленою хрусткості.

Таким чином, розігрівати піцу в міхрохвильовці досвідчені кулінари рекомендують тільки в тому випадку, якщо у вас немає інакшого вибору. Мікрохвильовка - не кращий метод для розігріву піци (ілюстративне фото: Freepik)

Як розігрівати піцу в духовці

Цей метод потребує трохи часу, але він не вимагає особливих зусиль, тому він того вартий.

Розігрійте духовку до 190°C та застеліть деко фольгою або пергаментним папером. Коли духовка нагріється - поставте деко в духовку на кілька хвилин. Потім викладіть піцу на гаряче деко. Цей процес гарантує, що низ піци стане хрустким, а верх залишиться розплавлено-сирним. Приблизно через 10-15 хвилин ви отримаєте свіжий шматочок карбонари (чи будь-якої іншої вашої улюбленої піци).

Як розігрівати піцу на плиті

Існує два різних підходи до розігріву піци на плиті: швидкий та повільний.

Для першого методу розігрійте сковороду на середньому вогні і покладіть на пательню шматочок піци. Він має прогрітися майже повністю за 2-5 хвилин. Щоб сир добре розплавився, додайте кілька крапель води на сковороду (подалі від скоринки) і накрийте кришкою, щоб пара пропарила верх піци.

Метод повільного нагрівання - для тих, хто готовий почекати заради особливо хрусткої скоринки. Ваша секретна зброя - чавунна сковорода: вона особливо добре проводить і утримує тепло, що є ключовим моментом для уникнення розмоклого дна піци.

Покладіть шматочок піци прямо на сковороду і розігрійте її, не накриваючи кришкою, на середньо-слабкому вогні. Все, що вам потрібно зробити, це почекати. Залежно від потужності вашої плити, цей процес займе від 7 до 10 хвилин. Ви зрозумієте, що піца готова, коли сир почне плавитися і почнуть з'являтися бульбашки. До цього моменту ваша скоринка прогріється і, ймовірно, буде навіть хрусткішою, ніж коли піца була свіжою. У духовці ви можете розігріти відразу кілька шматків піци (ілюстративне фото: Freepik)

Як розігрівати піцу в аерофритюрниці

Аерофритюрниця поєднує в собі зручність мікрохвильовки та хрусткість скоринки, як після духовки, що робить його одним з найефективніших методів розігріву шматочка піци.

Застеліть кошик аерофритюрниці перфорованим пергаментним папером або алюмінієвою фольгою, а потім розігрівайте скибочку приблизно при 180°C протягом 3-6 хвилин.

Рекомендація для всіх методів розігріву. Дістаньте піцу з холодильника приблизно за 15 хвилин до розігріву, залишивши її при кімнатній температурі. Це дасть змогу їй рівномірніше прогрітися.

Обирайте метод розігріву, який вам до вподоби, і насолоджуйтесь смачною піцою, ніби щойно з печі!

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