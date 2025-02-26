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Пикантное удовольствие: готовим мексиканское фасолевое пюре с хрустящими чипсами

Как приготовить мексиканское фасолевое пюре (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Если вам надоели классические блюда и захотелось чего-то новенького и пикантного - этот рецепт именно для вас. Мексиканское блюдо, пряное, насыщенное и очень вкусное. Оно отлично подойдет для быстрого перекуса, вечеринки или даже завтрака.

Как готовить мексиканское фасолевое пюре с чипсами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинара Чаба Бакош в YouTube-канале "Утро дома"

Что вам понадобится:

  • Фасоль красная консервированная - 1 банка
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Сливочное масло - 50 г
  • Сметана - 50 7
  • Кинза - несколько веточек
  • Сыр чеддер - 100 г
  • Маринованный перец халапеньо - несколько штук
  • Соль, перец, паприка - по своему вкусу
  • Кукурузные чипсы - 1 упаковка

Как готовить мексиканское фасолевое пюре

Лук мелко нарезать и припустить на разогретой сковороде.

Добавить к луку фасоль и 3-5 минут жарить на среднем огне.

Добавьте все приправы к полученной массе, переложите в миску и взбейте все блендером до однородного пюре.

Пюре из фасоли выложите на тарелку. Сыр натрите на мелкой терке и добавьте на тарелку - рядом с пюре.

Также на тарелку добавьте сметану, острый перец (его можно мелко порезать) и сметану. Украсьте блюдо веточками кинзы.

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