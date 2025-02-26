Пікантне задоволення: готуємо мексиканське квасолеве пюре з хрусткими чипсами
Якщо вам набридлі класичні страви й захотілося чогось новенького та пікантного - цей рецепт саме для вас. Мексиканська страва, пряна, насичена і дуже смачна. Вона відмінно підійде для швидкого перекусу, вечірки або навіть сніданку.
Як готувати мексиканське квасолеве пюре з чіпсами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінара Чаба Бакош в YouTube-каналі "Ранок вдома"
Що вам знадобиться:
- Квасоля червона консервована - 1 банка
- Цибуля - 1 шт.
- Часник - 1 зубчик
- Вершкове масло - 50 г
- Сметана - 50 7
- Кінза - кілька гілочок
- Сир чеддер - 100 г
- Маринований перець халапеньо - кілька штук
- Сіль, перець, паприка - до свого смаку
- Кукурудзяні чипси - 1 упаковка
Як готувати мексиканське квасолеве пюре
Цибулю дрібно нарізати та припустити на розігрітій пательні.
Додати до цибулю квасолю і 3-5 хвилин смажити на середньому вогні.
Додайте усі приправи до отриманої маси, перекладіть у миску та збийте все блендером до однорідного пюре.
Пюре з квасолі викладіть на тарілку. Сир натріть на дрібній тертці та додайте на тарілку - поруч з пюре.
Також на тарілку додайте сметану, гострий перець (його можна дрібно порізати) та сметану. Прикрасьте страву гілочками кінзи.
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