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Пікантне задоволення: готуємо мексиканське квасолеве пюре з хрусткими чипсами

Середа 26 лютого 2025 07:45
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Пікантне задоволення: готуємо мексиканське квасолеве пюре з хрусткими чипсами Як приготувати мексиканське квасолеве пюре (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Якщо вам набридлі класичні страви й захотілося чогось новенького та пікантного - цей рецепт саме для вас. Мексиканська страва, пряна, насичена і дуже смачна. Вона відмінно підійде для швидкого перекусу, вечірки або навіть сніданку.

Як готувати мексиканське квасолеве пюре з чіпсами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінара Чаба Бакош в YouTube-каналі "Ранок вдома"

Що вам знадобиться:

  • Квасоля червона консервована - 1 банка
  • Цибуля - 1 шт.
  • Часник - 1 зубчик
  • Вершкове масло - 50 г
  • Сметана - 50 7
  • Кінза - кілька гілочок
  • Сир чеддер - 100 г
  • Маринований перець халапеньо - кілька штук
  • Сіль, перець, паприка - до свого смаку
  • Кукурудзяні чипси - 1 упаковка

Як готувати мексиканське квасолеве пюре

Цибулю дрібно нарізати та припустити на розігрітій пательні.

Додати до цибулю квасолю і 3-5 хвилин смажити на середньому вогні.

Додайте усі приправи до отриманої маси, перекладіть у миску та збийте все блендером до однорідного пюре.

Пюре з квасолі викладіть на тарілку. Сир натріть на дрібній тертці та додайте на тарілку - поруч з пюре.

Також на тарілку додайте сметану, гострий перець (його можна дрібно порізати) та сметану. Прикрасьте страву гілочками кінзи.

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