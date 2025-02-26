Пикантное удовольствие: готовим мексиканское фасолевое пюре с хрустящими чипсами
Если вам надоели классические блюда и захотелось чего-то новенького и пикантного - этот рецепт именно для вас. Мексиканское блюдо, пряное, насыщенное и очень вкусное. Оно отлично подойдет для быстрого перекуса, вечеринки или даже завтрака.
Как готовить мексиканское фасолевое пюре с чипсами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинара Чаба Бакош в YouTube-канале "Утро дома"
Что вам понадобится:
- Фасоль красная консервированная - 1 банка
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Сливочное масло - 50 г
- Сметана - 50 7
- Кинза - несколько веточек
- Сыр чеддер - 100 г
- Маринованный перец халапеньо - несколько штук
- Соль, перец, паприка - по своему вкусу
- Кукурузные чипсы - 1 упаковка
Как готовить мексиканское фасолевое пюре
Лук мелко нарезать и припустить на разогретой сковороде.
Добавить к луку фасоль и 3-5 минут жарить на среднем огне.
Добавьте все приправы к полученной массе, переложите в миску и взбейте все блендером до однородного пюре.
Пюре из фасоли выложите на тарелку. Сыр натрите на мелкой терке и добавьте на тарелку - рядом с пюре.
Также на тарелку добавьте сметану, острый перец (его можно мелко порезать) и сметану. Украсьте блюдо веточками кинзы.
Вас может заинтересовать:
- Идеальный японский завтрак - рецепт омлета тамагояки.
- Какие 4 способа помогут разогреть пиццу так, чтобы она была вкусная и будто только что из печи.
- Рецепт приготовления супернежных картофельных блинов с зеленью.
Ранее мы писали о том, как приготовить идеальные вареники на Масленицу.