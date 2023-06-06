Підрив Каховської ГЕС: Росія повторила "трюк" 80-річної давнини. Чи допоможе це окупантам?

Зауважимо, що підрив гідроелектростанції в Херсонській області вчинений росіянами "у кращих традиціях" радянського союзу. Адже це вже не вперше, коли руйнуванням ГЕС і ціною невинних життів мирних людей російські солдати намагаються врятувати свою шкуру і не бути знищеними.

Російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня 2023 року. Під загрозою затоплення перебувають близько 80 населених пунктів України.

Нагадаємо вам історію, як у 1941 році працівники НКВС підірвали греблю ДніпроГЕСу, щоб не допустити просування німецьких військ, і що з того вийшло.

Підрив Дніпровської ГЕС владою СРСР

Підрив Дніпровської ГЕС у 1941 році був однією з трагічних подій в рамках Другої світової війни.

У ніч з 18 на 19 серпня, після отримання інформації про прорив німецьких військ в районі Запоріжжя, греблю Дніпровської ГЕС було підірвано співробітниками НКВС за наказом військового керівництва.

Підрив греблі був підготовлений заздалегідь начальником відділу військово-інженерного управління штабу Південного фронту підполковником Олексієм Петровським і представником Генерального штабу Червоної армії, москвичем Борисом Еповим.

Вибух став результатом використання близько 20 тонн вибухових речовин (за іншими даними - амоналу). Прорив в греблі став причиною утворення пробоїни завдовжки 175,5 метра та заввишки 21,2 метра, через яку ринула вниз майже шестиметрова хвиля.

Особливого цинізму інциденту додає його спонтанність і ігнорування необхідності повідомити місцевим жителям. Навіть керівництву міста і військовим підрозділам, які були на передовій, не було повідомлено про наміри НКВСників. Саме тому загинуло багато червоноармійців, які переправлялися на лівий берег Дніпра, а також мешканців придніпровських сіл і містечок, які були затоплені за декілька годин.

Точну кількість жертв ми ніколи не дізнаємось, бо жодних підрахунків не велося. За деякими оцінками, загинуло від 20 тисяч до 80-120 тисяч людей.

Разом з тим, немає точних відомостей про втрати серед німецької армії, оскільки гребля була підірвана перед наближенням німецьких військ.

Більше того, німецькі будівельні частини доволі оперативно відновили зруйновану частину греблі, і влітку 1942 року замість обладнання, виведеного з ладу, запрацювало нове - німецького виробництва.

Дніпровська ГЕС у 1941 році (фото: wikipedia.org)

Таким чином, за аналогією до подій 80-річної давнини, росіяни підірвали гідроелектростанцію, не подумавши ні про мирне населення (в тому числі на окупованих територій), ні про своїх солдатів, які благають про порятунок, опинившись у водній пастці.

Однак сподівання російських окупантів сьогодні на те, що знищення Каховської ГЕС зупинить наступ ЗСУ, - марні. За словами військового експерта Сергія Грабського, "противник свідомо вистрілив собі в ногу".

На його думку, паводок впаде через якихось три-чотири дні. Вода пройде, ситуація стабілізується і фактично всього, що досяг противник - це змиття своїх укріплень, які вони створювали на лівому березі Дніпра.