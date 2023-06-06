Подрыв Каховской ГЭС: Россия повторила "трюк" 80-летней давности. Поможет ли это оккупантам?

Заметим, что подрыв гидроэлектростанции в Херсонской области совершен россиянами "в лучших традициях" советского союза. Ведь это уже не в первый раз, когда разрушением ГЭС и ценой невинных жизней мирных людей российские солдаты пытаются спасти свою шкуру и не быть уничтожены.

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов Украины.

Напомним вам историю, как в 1941 году работники НКВД взорвали дамбу ДнепроГЭСа, чтобы не допустить продвижение немецких войск, и что из этого вышло.

Подрыв Днепровской ГЭС властями СССР

Подрыв Днепровской ГЭС в 1941 году был одним из трагических событий в рамках Второй мировой войны.

В ночь с 18 на 19 августа, после получения информации о прорыве немецких войск в районе Запорожья, плотина Днепровской ГЭС была взорвана сотрудниками НКВД по приказу военного руководства.

Подрыв плотины был подготовлен заранее начальником отдела военно-инженерного управления штаба Южного фронта подполковником Алексеем Петровским и представителем Генерального штаба Красной армии москвичом Борисом Эповим.

Взрыв стал результатом использования около 20 тонн взрывчатых веществ (по другим данным - аммонала). Прорыв в плотине стал причиной образования пробоины длиной 175,5 метра и высотой 21,2 метра, из-за которой хлынула почти шестиметровая волна.

Особого цинизма инциденту придает его спонтанность и игнорирование необходимости сообщить местным жителям. Даже руководству города и военным подразделениям, которые были на передовой, не было доложено о намерениях НКВД. Именно поэтому погибли многие красноармейцы, которые переправлялись на левый берег Днепра, а также жителей приднепровских сел и городков, которые были затоплены за несколько часов.

Точного количества жертв мы никогда не узнаем, потому что никаких подсчетов не велось. По некоторым оценкам, погибло от 20 тысяч до 80-120 тысяч человек.

Вместе с тем нет точных сведений о потерях среди немецкой армии, поскольку плотина была подорвана перед приближением немецких войск.

Более того, немецкие строительные части довольно оперативно восстановили разрушенную часть плотины, и летом 1942 вместо оборудования, выведенного из строя, заработало новое - немецкого производства.

Днепровская ГЭС в 1941 году (фото: wikipedia.org)

Таким образом, по аналогии с событиями 80-летней давности, россияне взорвали гидроэлектростанцию, не подумав ни о мирном населении (в том числе на оккупированных территориях), ни о своих солдатах, умоляющих о спасении, оказавшись в водной ловушке.

Однако надежды российских оккупантов сегодня на то, что уничтожение Каховской ГЭС остановит наступление ВСУ, - бесполезны. По словам военного эксперта Сергея Грабского, "противник сознательно выстрелил себе в ногу".

По его мнению, паводок упадет через три-четыре дня. Вода пройдет, ситуация стабилизируется и фактически всего, что достиг противник - это смыть свои укрепления, которые они создавали на левом берегу Днепра.