Подрыв Каховской ГЭС: Россия повторила "трюк" 80-летней давности. Поможет ли это оккупантам?
Российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов Украины.
Заметим, что подрыв гидроэлектростанции в Херсонской области совершен россиянами "в лучших традициях" советского союза. Ведь это уже не в первый раз, когда разрушением ГЭС и ценой невинных жизней мирных людей российские солдаты пытаются спасти свою шкуру и не быть уничтожены.
Напомним вам историю, как в 1941 году работники НКВД взорвали дамбу ДнепроГЭСа, чтобы не допустить продвижение немецких войск, и что из этого вышло.
Подрыв Днепровской ГЭС властями СССР
Подрыв Днепровской ГЭС в 1941 году был одним из трагических событий в рамках Второй мировой войны.
В ночь с 18 на 19 августа, после получения информации о прорыве немецких войск в районе Запорожья, плотина Днепровской ГЭС была взорвана сотрудниками НКВД по приказу военного руководства.
Подрыв плотины был подготовлен заранее начальником отдела военно-инженерного управления штаба Южного фронта подполковником Алексеем Петровским и представителем Генерального штаба Красной армии москвичом Борисом Эповим.
Взрыв стал результатом использования около 20 тонн взрывчатых веществ (по другим данным - аммонала). Прорыв в плотине стал причиной образования пробоины длиной 175,5 метра и высотой 21,2 метра, из-за которой хлынула почти шестиметровая волна.
Особого цинизма инциденту придает его спонтанность и игнорирование необходимости сообщить местным жителям. Даже руководству города и военным подразделениям, которые были на передовой, не было доложено о намерениях НКВД. Именно поэтому погибли многие красноармейцы, которые переправлялись на левый берег Днепра, а также жителей приднепровских сел и городков, которые были затоплены за несколько часов.
Точного количества жертв мы никогда не узнаем, потому что никаких подсчетов не велось. По некоторым оценкам, погибло от 20 тысяч до 80-120 тысяч человек.
Вместе с тем нет точных сведений о потерях среди немецкой армии, поскольку плотина была подорвана перед приближением немецких войск.
Более того, немецкие строительные части довольно оперативно восстановили разрушенную часть плотины, и летом 1942 вместо оборудования, выведенного из строя, заработало новое - немецкого производства.
Днепровская ГЭС в 1941 году (фото: wikipedia.org)
Таким образом, по аналогии с событиями 80-летней давности, россияне взорвали гидроэлектростанцию, не подумав ни о мирном населении (в том числе на оккупированных территориях), ни о своих солдатах, умоляющих о спасении, оказавшись в водной ловушке.
Однако надежды российских оккупантов сегодня на то, что уничтожение Каховской ГЭС остановит наступление ВСУ, - бесполезны. По словам военного эксперта Сергея Грабского, "противник сознательно выстрелил себе в ногу".
По его мнению, паводок упадет через три-четыре дня. Вода пройдет, ситуация стабилизируется и фактически всего, что достиг противник - это смыть свои укрепления, которые они создавали на левом берегу Днепра.
Ранее мы сообщали, что вода из Каховской ГЭС затопила зоопарк "Казкова діброва".
Также мы писали, что российские оккупанты тонут из-за подрыва дамбы и просят о помощи.