Підкорюючи тренд в TikTok: Мадонна здивувала діамантовою прикрасою на зубах (відео)

Американська попдіва Мадонна вразила своїх шанувальників новим відео в TikTok. Підкорюючи тренд на платформі, вона продемонструвала блискучу прикрасу на зубах з лазуритом та діамантами.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok зірки.
Неочікувано для користувачів відеоплатформи Мадонна почала з'являтися у них в рекомендаціях. Підкорюючи тренд під трек репера That Mexican OT "Hardest Ese Ever", вона підняла палець до рота та продемонструвала свої діамантові грілзи з лазуритом. Декоративна прикраса, яку одягають на зуби, дуже поширена серед представників хіп-хоп індустрії.
"Однозначно коштує більше, ніж моя машина", - пожартував один з коментаторів.
До речі, Мадонна не вперше демонструє прикрасу. Раніше на програмі "The Tonight Show with Jimmy Fallon" у 2022 році вона розповіла, що замовила аксесуар як подарунок собі на 64-й день народження.
66-річна Мадонна позувала на відео в чорному халаті, а також з діамантовим намистом у вигляді хреста.
@madonna original sound - SOPH
Поява зірки збентежила та приємно вразила користувачів. Одні почали питати, як їй вдається мати такий розкішний вигляд у віці, інші були здивовані розкішшю її прикрас, а деякі взагалі не впізнали співачку.
Зацікавив деяких юзерів і той факт, що знаменитість записувала тренд у вбиральні.
Ролик зібрав понад 4 мільйони лайків, більше ніж 20 тисяч коментарів та 124 тисячі збережень.
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