Підкорюючи тренд в TikTok: Мадонна здивувала діамантовою прикрасою на зубах (відео)

Як Мадонна підкорила TikTok

Неочікувано для користувачів відеоплатформи Мадонна почала з'являтися у них в рекомендаціях. Підкорюючи тренд під трек репера That Mexican OT "Hardest Ese Ever", вона підняла палець до рота та продемонструвала свої діамантові грілзи з лазуритом. Декоративна прикраса, яку одягають на зуби, дуже поширена серед представників хіп-хоп індустрії.

"Однозначно коштує більше, ніж моя машина", - пожартував один з коментаторів.

Мадонна показала розкішні грілзи (колаж: РБК-Україна)

До речі, Мадонна не вперше демонструє прикрасу. Раніше на програмі "The Tonight Show with Jimmy Fallon" у 2022 році вона розповіла, що замовила аксесуар як подарунок собі на 64-й день народження.

66-річна Мадонна позувала на відео в чорному халаті, а також з діамантовим намистом у вигляді хреста.

Як відреагували в мережі

Поява зірки збентежила та приємно вразила користувачів. Одні почали питати, як їй вдається мати такий розкішний вигляд у віці, інші були здивовані розкішшю її прикрас, а деякі взагалі не впізнали співачку.

"Не знав, що Мадонна була така бандитка".

"Вперше бачу Мадонну у своїх рекомендаціях".

"Мадонна завжди була "такою" дівчиною".

"Я не знаю чому, але Мадонна така культова, ніби вона є в книжках з історії або належить до голлівудських легенд, таких як Мерилін Монро".

"Мадонна виграла цей челендж".

Зацікавив деяких юзерів і той факт, що знаменитість записувала тренд у вбиральні.

"Мадонно, я не хочу питати, але хіба ми маємо честь бути присутніми в туалеті разом з тобою?"

"Мадонно, ти в туалеті робиш тренд?"

"Чи я одна помітила, що вона в туалеті?"

Ролик зібрав понад 4 мільйони лайків, більше ніж 20 тисяч коментарів та 124 тисячі збережень.

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