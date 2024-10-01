Що їсть на сніданок Мадонна та в чому секрет її бездоганної фігури
Королева поп-музики Мадонна у свої 66 років виглядає бездоганно. Все завдяки правильному харчуванню та тренуванням, які дійсно працюють.
Що їсть зірка на сніданок та секрет її бездоганної фігури - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Що їсть Мадонна
У молодості Мадонна була повненькою і не заперечує, що мала схильність до набору ваги. Проте завдяки неймовірній силі волі та наполегливості їй вдалося підтримувати свою вагу під контролем.
Співачка має неймовірну силу волі (фото: instagram.com/madonna)
Багато років поспіль співачка має неперевершену фізичну форму. Як відомо, Мадонна дотримується макробіотичної дієти, вона ніколи не їсть:
- м'яса,
- ковбас,
- хліба,
- молочки,
- солодощів,
- смаженого.
Мадонна також додає до власного раціону боби, горіхи, рибу та насіння.
Мадонна дотримується макробіотичної дієти (фото: uaeu.top)
Як відомо, користь від цих продуктів полягає у тому, що вони збагачені вітамінами та мікроелементами. Так, вони багаті клітковиною, вітаміном Е та вітамінами групи В, залізом, міддю, цинком, магнієм, антиоксидантами, ненасиченими жирними кислотами, вуглеводами, білком, фітохімікатами та водою.
Її фізичними навантаженнями займається особистий тренер, який щодня розробляє нові вправи, щоб уникнути монотонності і забезпечити організму постійний виклик. Мадонна особливо полюбляє йогу, танцювальний фітнес і пілатес, доповнюючи їх кардіо- і силовими тренуваннями.
Мадонна виглядає бездоганно у свої 66 років (фото: instagram.com/madonna)
Головний секрет фізичних навантажень Мадонни - це групові заняття. Щоб зарядитися енергією та позитивними емоціями під час тренувань, вона запрошує друзів і близьких. У такій атмосфері, на її думку, заняття стають більш ефективними та приємними, а час у спортзалі минає швидше.
Що їсть на сніданок Мадонна
Свій ранок знаменитість розпочинає зі склянки свіжого соку, а влітку віддає перевагу кавуновому. На сніданок Мадонна вживає пропарений бурий рис з яйцями, ягодами та вівсяними пластівцями.
Розпорядок дня Мадонни
Мадонна рекомендує дотримуватися розпорядку дня за будь-яких обставин. На всі ваші розваги, тренування, відпочинок і роботу має бути чітко відведено певний час. Важливо намагатися не порушувати графік, адже так організм звикне до режиму і допоможе вам підтримувати себе у формі.
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В матеріалі використані джерела - HelloMagazine, DailyMail, Instagram Мадонни.
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