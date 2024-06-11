"Я молюся". Мадонна підтримала українських дітей, які страждають від війни

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Мадонна підтримала маленьких українців

Виконавиця опублікувала зворушливе відео, в якому показані сцени з дітьми з усього світу, які страждають від війни.

Вона наголосила, що вони не мають цього робити, незважаючи ні на які обставини.

"Там, де є конфлікт, страждають діти. Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві… Список продовжується і продовжується. Ми можемо не з усім погоджуватися. Але я молюся, щоб ми всі погодилися, що наших дітей потрібно захищати", - сказала виконавиця.

Співачка нагадала, що 15 червня у Швейцарії пройде Саміт миру, який буде присвячений припиненню війни в Україні та поверненню понад 19 тисяч українських дітей, розлучених із сім'ями і депортованих до Росії.

"Я за мир для всіх дітей скрізь. У всьому світі. І я ніколи не зупинюся! Сподіваюся, ти приєднаєшся до мене", - написала співачка.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Мадонна висловила підтримку Україні. У жовтні 2023 року співачка виступила на сцені з українським прапором.