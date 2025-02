"Мені не смішно". Мадонна розкритикувала Трампа, який порівняв себе із королем

19 лютого Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social про скасування плати за в’їзд до Мангеттена, додавши фразу "Хай живе король!". До цього допису прикріпили зображення Трампа в короні, нібито на обкладинці журналу Time.

Цей самий пост також з'явився на офіційній сторінці Білого дому в мережі Х.

"Платний в’їзд мертвий. Мангеттен і весь Нью-Йорк врятовані. Хай живе король!", - йшлося у ньому.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

