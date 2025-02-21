"Мені не смішно". Мадонна розкритикувала Трампа, який порівняв себе із королем

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

19 лютого Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social про скасування плати за в’їзд до Мангеттена, додавши фразу "Хай живе король!". До цього допису прикріпили зображення Трампа в короні, нібито на обкладинці журналу Time.

Цей самий пост також з'явився на офіційній сторінці Білого дому в мережі Х.

"Платний в’їзд мертвий. Мангеттен і весь Нью-Йорк врятовані. Хай живе король!", - йшлося у ньому.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB — The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025

Мадонна зазначила, що подібне висловлювання політика виглядає абсурдно, оскільки США були засновані європейцями, які прагнули втекти від монархічної влади.

Зірка зауважила, що навіть якщо це було жартом з боку Дональда, їй зовсім не смішно.

"Я думала, що цю країну побудували європейці, які рятувались від життя під владою короля, щоб започаткувати новий світ, в якому керує народ. Зараз у нас є президент, який називає себе "нашим королем". Якщо це жарт, то мені не смішно", - написала знаменитість. Мадонна розкритикувала Трампа (скріншот)

Масові протести проти політики Трампа

Нещодавно в США відбулися масові протести, спричинені політикою Дональда Трампа. Вони почалися в лютому 2025 року й охопили численні міста по всій країні, включаючи Бостон, Каліфорнію, Флориду, Вашингтон та Фінікс. Демонстранти виступали проти ряду політичних ініціатив, зокрема протестували проти економічних та соціальних реформ, які ініціював Трамп.

Однією з основних причин протестів стали обурення щодо політики Трампа у сферах міграції, охорони здоров'я, а також його рішень у міжнародних справах.

Протестувальники вказували на збільшення соціальної нерівності, відсутність підтримки соціальних програм та погіршення умов для певних груп населення, зокрема для жінок, меншин і бідних верств суспільства.

Учасники протестів використовували різноманітні гасла, серед яких "Не мій президент", "Жодних королів", "Це переворот", висловлюючи свою незгоду з урядом, який, на їхню думку, працює на користь багатих та впливових осіб.

Особливу увагу привернула ідея про те, що Трамп і його адміністрація можуть встановлювати авторитарні методи правління, які загрожують демократичним процесам.

Протести також супроводжувалися акціями проти Ілона Маска, який став важливою фігурою в політичному середовищі Трампа. Його роль в уряді викликала критику серед опонентів, які вважали, що Маск має надмірний вплив на державну політику, зокрема в таких сферах, як енергетика та технології.