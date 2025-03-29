RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Покоряя тренд в TikTok: Мадонна удивила бриллиантовым украшением на зубах (видео)

Мадонна (фото: GettyImages)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Американская поп-дива Мадонна поразила своих поклонников новым видео в TikTok. Покоряя тренд на платформе, она продемонстрировала блестящее украшение на зубах с лазуритом и бриллиантами.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok звезды.

Как Мадонна покорила TikTok

Неожиданно для пользователей видеоплатформы Мадонна начала появляться у них в рекомендациях. Покоряя тренд под трек рэпера That Mexican OT "Hardest Ese Ever", она подняла палец ко рту и продемонстрировала свои бриллиантовые грилзы с лазуритом. Декоративное украшение, которое надевают на зубы, очень распространено среди представителей хип-хоп индустрии.

"Однозначно стоит больше, чем моя машина", - пошутил один из комментаторов.

Мадонна показала роскошные грилзы (коллаж: РБК-Украина)

Кстати, Мадонна не впервые демонстрирует украшение. Ранее на программе "The Tonight Show with Jimmy Fallon" в 2022 году она рассказала, что заказала аксессуар в качестве подарка себе на 64-й день рождения.

66-летняя Мадонна позировала на видео в черном халате, а также с бриллиантовым ожерельем в виде креста.

@madonna original sound - SOPH

Как отреагировали в сети

Появление звезды смутило и приятно поразило пользователей. Одни начали спрашивать, как ей удается выглядеть так роскошно в возрасте, другие были удивлены роскошью ее украшений, а некоторые вообще не узнали певицу.

  • "Не знал, что Мадонна была такая бандитка".
  • "Впервые вижу Мадонну в своих рекомендациях".
  • "Мадонна всегда была "такой" девушкой".
  • "Я не знаю почему, но Мадонна такая культовая, будто она есть в книгах по истории или принадлежит к голливудским легендам, таким как Мэрилин Монро".
  • "Мадонна выиграла этот челлендж".

Заинтересовал некоторых юзеров и тот факт, что знаменитость записывала тренд в уборной.

  • "Мадонна, я не хочу спрашивать, но разве мы имеем честь присутствовать в туалете вместе с тобой?"
  • "Мадонна, ты в туалете делаешь тренд?"
  • "Или я одна заметила, что она в туалете?"

Ролик собрал более 4 миллионов лайков, более 20 тысяч комментариев и 124 тысячи сохранений.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
МадоннаНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды