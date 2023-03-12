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Під Одесою врятували маленького хлопчика, який опинився на кондиціонері за балконом (фото)

Колаж РБК-Україна: у Чорноморську дитина "застрягла" на кондиціонері
Автор: Володимир Костирін

У Чорноморську біля Одеси хлопчик вибрався на кондиціонер за балконом житлового будинку та ніяк не міг забратися назад. Дитину, яка опинилася в небезпеці, зняли рятувальники, які прибули за допомогою спеціальної драбини.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Інцидент стався у неділю, 12 березня, у місті Чорноморськ на проспекті Миру.

Повідомлення до Служби порятунку про хлопчика на кондиціонері за межами балкона на 2-му поверсі будинку надійшло близько полудня.

"По прибуттю на місце виклику, вогнеборці у найкоротший час за допомогою спеціальної драбини обережно зняли з балкона дитину 2015 року народження", - йдеться у повідомленні.

У Чорноморську дитина опинилась на кондиціонері за балконом, і малюка врятували пожежники (фото: facebook.com/DSNSODE)

Також рятувальники ДСНС закликають батьків уважно стежити за дітьми, адже "вони зараз дуже активні та потребують завжди нашого піклування!"

Хлопчика спустили вниз пожежники за допомогою спецдрабини (фото: facebook.com/DSNSODE)

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше з'явиться дитяча гра про правила безпеки у побуті.

Зауважимо, що випадки, коли людина опиняється в небезпеці на височині через дивні обставини, трапляються не тільки з дітьми. Так, раніше у Нікополі рятувальники зняли з дерева вагітну багатодітну матір, яка була на висоті 10 метрів.

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ОдесаДСНСдитина