В Никополе спасатели сняли с дерева беременную многодетную мать: была на высоте 10 метров
В городе Никополь спасатели получили необычный вызов с просьбой помочь беременной, которая находилась высоко на дереве - на уровне 4-го этажа (а это около 10-11 метров). Будущая мама, оказавшаяся в непростой ситуации, никак не могла самостоятельно спуститься вниз.
Об этом 23 октября передали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Потерпевшая 28-летняя дама, сидя на ветвях дерева, рисковала упасть с высоты в любой момент.
Также выяснилось, что женщина не только ожидает рождения ребенка, но уже является многодетной матерью.
Чтобы спустить горожанку с дерева, которое растет возле жилого дома, спасатели воспользовались выдвижной трехколенной лестницей.
"Почти ежедневно спасатели снимают с деревьев кошек, и это уже привычная ситуация. Однако сегодняшний вызов, поступивший к чрезвычайникам Днепропетровской области, не мог не озадачить", - признаются в ГСЧС.
Что загнало женщину в положении на ветви на такую высоту, спасенная решила оставить в тайне.
В Никополе беременная оказалась на дереве и не могла самостоятельно спуститься - пришлось вызывать спасателей (фото: facebook.com/MNSDNE)
Ранее сообщалось, что зимой под Львовом спасатели доставили в больницу роженицу на вездеходе, к которой врачи не могли добраться 5 дней из-за огромных сугробов.
Напомним также, однажды в Одессе мужчина застрял на дереве, спасая кошку.