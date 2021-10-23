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В Никополе спасатели сняли с дерева беременную многодетную мать: была на высоте 10 метров

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Никополь, Суббота 23 октября 2021 16:23
В Никополе спасатели сняли с дерева беременную многодетную мать: была на высоте 10 метров Коллаж РБК-Украина: в Никополе беременная сидела на дереве и не могла сама спуститься
Автор: Владимир Костырин

В городе Никополь спасатели получили необычный вызов с просьбой помочь беременной, которая находилась высоко на дереве - на уровне 4-го этажа (а это около 10-11 метров). Будущая мама, оказавшаяся в непростой ситуации, никак не могла самостоятельно спуститься вниз.

Об этом 23 октября передали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Потерпевшая 28-летняя дама, сидя на ветвях дерева, рисковала упасть с высоты в любой момент.

Также выяснилось, что женщина не только ожидает рождения ребенка, но уже является многодетной матерью.

Чтобы спустить горожанку с дерева, которое растет возле жилого дома, спасатели воспользовались выдвижной трехколенной лестницей.

"Почти ежедневно спасатели снимают с деревьев кошек, и это уже привычная ситуация. Однако сегодняшний вызов, поступивший к чрезвычайникам Днепропетровской области, не мог не озадачить", - признаются в ГСЧС.

Что загнало женщину в положении на ветви на такую высоту, спасенная решила оставить в тайне.

В Никополе спасатели сняли с дерева беременную многодетную мать: была на высоте 10 метровВ Никополе спасатели сняли с дерева беременную многодетную мать: была на высоте 10 метров

В Никополе беременная оказалась на дереве и не могла самостоятельно спуститься - пришлось вызывать спасателей (фото: facebook.com/MNSDNE)

Ранее сообщалось, что зимой под Львовом спасатели доставили в больницу роженицу на вездеходе, к которой врачи не могли добраться 5 дней из-за огромных сугробов.

Напомним также, однажды в Одессе мужчина застрял на дереве, спасая кошку.

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Никополь ГСЧС
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