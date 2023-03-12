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Под Одессой спасли маленького мальчика, который очутился на кондиционере за балконом (фото)

Коллаж РБК-Украина: в Черноморске ребенок "застрял" на кондиционере
Автор: Владимир Костырин

В Черноморске возле Одессы мальчик выбрался на кондиционер за балконом жилого дома и никак не мог забраться обратно. Ребенка, оказавшегося в опасности, сняли прибывшие спасатели с помощью специальной стремянки.

Об этом передали в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 марта, в городе Черноморск на проспекте Мира.

Сообщение в Службу спасения о мальчике на кондиционере за пределами балкона на 2-м этаже дома поступило около полудня.

"По прибытию на место вызова, пожарные в кратчайшие сроки с помощью специальной стремянки осторожно сняли с балкона ребенка 2015 года рождения", - говорится в сообщении.

В Черноморске ребенок оказался на кондиционере за балконом, и малыша спасли пожарные (фото: facebook.com/DSNSODE)

Также спасатели ГСЧС призывают родителей внимательно следить за детьми, ведь "они сейчас очень активны и нуждаются всегда в нашей заботе!"

Мальчика спустили вниз пожарные с помощью спецстремянки (фото: facebook.com/DSNSODE)

Ранее сообщалось, что в Украине впервые появится детская игра о правилах безопасности в быту.

Отметим, что случаи, когда человек оказывается в опасности на возвышенности из-за странных обстоятельств, происходят не только с детьми. Так, ранее в Никополе спасатели сняли с дерева беременную многодетную мать, которая была на высоте 10 метров.

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