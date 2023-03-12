Под Одессой спасли маленького мальчика, который очутился на кондиционере за балконом (фото)

Инцидент произошел в воскресенье, 12 марта, в городе Черноморск на проспекте Мира.

Сообщение в Службу спасения о мальчике на кондиционере за пределами балкона на 2-м этаже дома поступило около полудня.

"По прибытию на место вызова, пожарные в кратчайшие сроки с помощью специальной стремянки осторожно сняли с балкона ребенка 2015 года рождения", - говорится в сообщении.

В Черноморске ребенок оказался на кондиционере за балконом, и малыша спасли пожарные (фото: facebook.com/DSNSODE)

Также спасатели ГСЧС призывают родителей внимательно следить за детьми, ведь "они сейчас очень активны и нуждаются всегда в нашей заботе!"

Мальчика спустили вниз пожарные с помощью спецстремянки (фото: facebook.com/DSNSODE)