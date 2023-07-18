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Під Львовом померла найстарша гуска України: народилася ще за часів СРСР

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Львівська область, Вівторок 18 липня 2023 10:18
Під Львовом померла найстарша гуска України: народилася ще за часів СРСР В Україні померла найстарша гуска (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Семенівка Львівської області на 39 році життя померла найстарша гуска України. Птах, на ім'я Ґаґа народилася ще за часів СРСР.

Про це повідомив блогер Орест Зуб у Facebook.

Що відомо про гуску

За його словами, гуска була старшою навіть за нього самого. Він зазначив, що вилупилась Ґаґа у 1984 році.

"Ось і не стало нашої Ґаґи. До слова, вона була найстаршою гускою України та померла на 39 році життя. Вона старша за мене та пережила усіх мешканців нашого невеличкого сімейного обійстя неподалік Львова, куди після Другої Світової приїхала сімʼя мого дідуся", - розповів він.

Під Львовом померла найстарша гуска України: народилася ще за часів СРСРПомерла найстарша гуска України (фото: facebook.com/orest.zub)

Які були проблеми зі здоров'ям

Також він додав, що з Ґаґою відходить ціла епоха. Останніми роками гуска втратила зір, та попри це щодня помаленьку обходила двір перед ґанком, пощипуючи травичку, по якій, як стверджує Зуб, окрім неї, вже ніхто не ходив

"Для нашої сімʼї вона була справжнім символом. Ми навідувалися до неї майже щотижня. Щира подяка сусідам, які слідкували за нею... Настав її час відійти у пташиний рай. Земля тобі пухом, Ґаґо", - додав чоловік.

Під Львовом померла найстарша гуска України: народилася ще за часів СРСРҐаґа у 36 років (фото: facebook.com/orest.zub)

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