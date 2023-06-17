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"Такого ще не було!" В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото

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Київ, Субота 17 червня 2023 14:21
"Такого ще не було!" В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото Птахи у Київському зоопарку (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві з початком літа розпочався сезон виведення молодняка. Цьогоріч там утворилась особлива гусячо-качина родина.

Про це повідомили на сторінці Київського зоологічного парку загальнодержавного значення у Facebook.

Що відомо про нову родину

Дика качка крижня оселилась на озері з коропами коі та вивела шістьох пташенят. Водночас ветклініка зоопарку отримала 4 осиротілих каченят.

"Наша турботлива мама тепло прийняла їх під своє крило. Та впоратись з 10-ма мамі було важко, їй доводилось цілий день вибиваючись з сил вишукувати та збирати весь неслухняний виводок, і тоді сталось диво", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, гусак казарки, який завжди любив гуляти наодинці територією зоопарку, почув писк каченят - і це раптово пробудило в ньому "батьківські" почуття.

&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фотоГусак з каченятами (facebook.com/zoo.kyiv)

Гусак кинувся допомагати мамі зганяти малих бешкетників докупи, а потім залишився у гусячо-качиній родині як батько.

Скільки тварин є в зоопарку

У зоопарку додали, що заселення диких птахів відбувається щорічно - адже там створено всі умови для їх безпечного та комфортного проживання.

"Київський зоопарк - це місце, де живуть понад 200 видів різноманітних тварин", - кажуть працівники.

&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фото&quot;Такого ще не було!&quot; В Київському зоопарку показали унікальну родину птахів: багато фотоТварини у Київському зоопарку (facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Раніше ми повідомили, що у зоопарку Києва відзначили 13-річчя двох тигрів та зробили їм сюрприз.

Також ми писали, що вода із Каховської ГЕС затопила зоопарк "Казкова діброва".

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