У Чорнобилі показали рідкісного птаха, який швидко бігає та вправно маскується (фото)

В Чорнобилі показали унікального птаха, якого часто чують, але рідко вдається побачити. Все через його унікальні здібності маскуватися під навколишнє середовище. Мова йде про деркача.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook .

Птах має гучний голос

Фахівці кажуть, що деркача часто чують, але дуже рідко бачать. Зокрема, він має гучний і різкий голос, проте веде потайний спосіб життя.

Також деркач вважається найгаласливішим птахом з родини пастушкових. Цей крик чути досить далеко - до 1 км й більше.

"Кричать тільки самці, закликаючи своєю "піснею" самок або викликаючи суперників", - йдеться у повідомленні.

До того ж під час весняних та осінніх перельотів деркачі мандрують ночами і частіше поодинці, тому приліт визначити дуже важко.

Яких розмірів птах

Злітає деркач рідко і лише у разі крайньої потреби. Зазвичай, він рятується бігом, причому дуже швидко і вправно пробирається в густій траві.

Цікаво, що деркач - птах не маленьких розмірів - розміром схожий на перепела або доросле курча. Але попри це, ховатися від усіх в нього виходить дуже добре.

Деркач у Чорнобилі (facebook.com/zapovidnyk2018)