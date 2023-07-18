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Под Львовом умерла самая старая гусыня Украины: родилась еще во времена СССР

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Львовская область, Вторник 18 июля 2023 10:18
Под Львовом умерла самая старая гусыня Украины: родилась еще во времена СССР В Украине умерла самая старая гусыня (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Семеновка Львовской области на 39 году жизни умерла самая старая гусыня Украины. Птица, по имени Гага родилась еще во времена СССР.

Об этом сообщил блогер Орест Зуб в Facebook.

Что известно о птице

По его словам, гусыня была старше даже его самого. Он отметил, что вылупилась Гага в 1984 году.

"Вот и не стало нашей Гаги. К слову, она была старейшем гусем Украины и умерла на 39 году жизни. Она старше меня и пережила всех жителей нашего небольшого семейного дома неподалеку от Львова, куда после Второй Мировой приехала семья моего дедушки", - рассказал он.

Под Львовом умерла самая старая гусыня Украины: родилась еще во времена СССРУмерла самая старая гусыня Украины (фото: facebook.com/orest.zub)

Какие были проблемы со здоровьем

Также он добавил, что с Гагой отходит целая эпоха. В последние годы гусыня потерял зрение, но, несмотря на это, ежедневно потихоньку обходила двор перед крыльцом, пощипывая травку, по которой, как утверждает Зуб, кроме нее, уже никто не ходил.

"Для нашей семьи она была настоящим символом. Мы наведывались к ней почти еженедельно. Искреннее спасибо соседям, которые следили за ней... Настало ее время отойти в птичий рай. Земля тебе пухом, Гаго", - добавил мужчина.

Под Львовом умерла самая старая гусыня Украины: родилась еще во времена СССРГага в 36 лет (фото: facebook.com/orest.zub)

Ранее мы сообщали, что в Киевском зоопарке показывали уникальную семью птиц.

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