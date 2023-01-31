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Під Києвом рятувальники дістали маленького оленя з крижаної пастки (фото)

Фото: Рятувальники допомогли оленяткові (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Людмила Жукова

У Київській області на озері села Бовкун рятувальники допомогли маленькому оленятку, що провалилося під кригу.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Головного управління ДСНС у Київській області.

Деталі героїчного вчинку

Наголошується, що рятувальники м.Тараща виїхали на незвичайний виклик.
Порятунку потребувало маленьке поранене оленя, яке, ймовірно, тікало від лісових хижаків, але знесилене впало на льоду посеред місцевої водойми.

На місце події направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща.


Рятувальники допомогли оленяткові (фото: facebook.com/MNSKOB)

Рятувальники оперативно приїхали до водойми й приступили до рятувальних робіт.

За допомогою мотузки, драбини-палиці та рятувального кола рятувальники витягли знесилену тварину на берег. Потім вони його зігріли, замотавши в ковдру і не гаючи часу відвезли до ветеринарної клініки, де передали лікарям для надання допомоги.

Тварина не могла вибратися з крижаної пастки (фото: facebook.com/MNSKOB)

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