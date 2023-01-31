RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом спасатели достали маленького олененка из ледяной ловушки (фото)

Фото: Спасатели помогли олененку (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области на озере села Бовкун спасатели помогли маленькому олененку, провалившемуся под лед.

Об этом сообщили на странице в Facebook Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Подробности героического поступка

Отмечается, что спасатели г. Тараща выехали на необычный вызов.
В спасения нуждался маленький раненый олененок, вероятно убегавший от лесных хищников, но обессилев, упавший на льду посреди местного водоема.

На место происшествия направлены спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части г. Тараща.


Спасатели помогли олененку (фото: facebook.com/MNSKOB)

Спасатели оперативно приехади к водоему и приступили к спасательным работам.

С помощью веревки, стремянки-палки и спасательного круга спасатели вытащили обессиленное животное на берег. Затем они его согрели, замотав в одеяло и не теряя времени отвезли в ветеринарную клинику, где передали врачам для оказания помощи.

Животное не могло выбраться из ледяной ловушки (фото: facebook.com/MNSKOB)

Читайте также, боец ВСУ спас трехметрового питона из подбитого российского танка.

Ранее мы рассказывали, что боец ВСУ 12 часов вез раненую собаку Еву на операцию к ветеринарам в Черкассы из Лимана.

Читайте РБК-Украина в Google News
тваринирятувальники