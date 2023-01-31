Под Киевом спасатели достали маленького олененка из ледяной ловушки (фото)

Подробности героического поступка

Отмечается, что спасатели г. Тараща выехали на необычный вызов.

В спасения нуждался маленький раненый олененок, вероятно убегавший от лесных хищников, но обессилев, упавший на льду посреди местного водоема.

На место происшествия направлены спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части г. Тараща.



Спасатели помогли олененку (фото: facebook.com/MNSKOB)

Спасатели оперативно приехади к водоему и приступили к спасательным работам.

С помощью веревки, стремянки-палки и спасательного круга спасатели вытащили обессиленное животное на берег. Затем они его согрели, замотав в одеяло и не теряя времени отвезли в ветеринарную клинику, где передали врачам для оказания помощи.

Животное не могло выбраться из ледяной ловушки (фото: facebook.com/MNSKOB)