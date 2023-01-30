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Боєць ЗСУ врятував триметрового пітона з підбитого російського танка (відео і фото)

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Понеділок 30 січня 2023 10:18
Боєць ЗСУ врятував триметрового пітона з підбитого російського танка (відео і фото) Колаж РБК-Україна: військовий ЗСУ врятував величезного пітона з-під палаючого російського танка
Автор: Володимир Костирін

Український військовий врятував пітона, витягнувши змію з-під підбитого під час бою при контрнаступі в Харківській області танка російських окупантів. Боєць ЗСУ пізніше привіз триметрового плазуна у Харків та передав серпентологу для догляду.

Пізніше з'ясувалося, що пітон міг бути підопічним одного зі зруйнованих ворожими снарядами готелів. Про це передає "Суспільне. Харків".

Українські захисники назвали врятованого пітона Куп'янськ - на честь міста, яке вони тоді звільняли в рамках контрнаступних дій.

Як розповів військовий ЗСУ Богдан, у вересні 2022-го під час бою він із побратимами в лісі підбив два танки противника, що обстрілювали їхні позиції. І ось під палаючою ворожою бронетехнікою боєць помітив змію - того самого пітона.

"Він був весь замурзаний... виповзав з-під танка. Я підбігаю, ловлю його як канат, і тягну за собою. Відбіг трохи, звернув його в клубок, під курткою затиснув, і побіг далі, бо танк почав вибухати", - каже воїн.

Боєць ЗСУ врятував триметрового пітона з підбитого російського танка (відео і фото)

Триметровий пітон зараз проживає в Харкові (фото: Олександра Новосел / kh.suspilne.media)

Бійці пізніше з'ясували, звідки під російським танком могла взятися така змія.

"Там була елітна лазня, а в ній був тераріум. Коли ми підбили танк, ми пішли у розвідку, знайшли цю лазню вже розбиту, і там було багато змій... їх шматки валялися. Можливо, він і сам доповз до тих танків погрітися, проте я не виключаю, що вони його вкрали задля втіхи чи їжі... Ми часто знаходили на їхніх позиціях шкіри собак, кістки собак... Вони їдять все - це ж русня", - розповів Богдан.

Військовий привіз пітона до себе додому в Харків, і зізнається, що після цього "квартира стала його - коли я випустив пітона у квартирі, почав його боятися".

Боєць ЗСУ врятував триметрового пітона з підбитого російського танка (відео і фото)

Триметровий пітон вимагає особливе харчування та догляд (фото: скріншот з відео)

Величезну змію треба було годувати. Він з друзями шукав відповідну їжу для нового улюбленця, але пізніше зрозумів, що надалі Куп'янську потрібен був повноцінний догляд та турбота, а сам Богдан часто на виїздах на бойових завданнях.

Тому звернувся до волонтерів, розповівши про "трофей, відбитий у росіян".

Боєць ЗСУ врятував триметрового пітона з підбитого російського танка (відео і фото)

Боєць ЗСУ Богдан розповів про пітона, якого вдалося врятувати під Куп'янськом (фото: скріншот з відео)

"Я розумів, що тварина не винувата, і її треба годувати, а я часто на бойових виїздах місяцями, я боявся лишати його з дівчиною, бо це велика змія", - згадує Богдан.

Взявся доглядати пітона професор Харківського університету імені Каразіна Дмитро Шабанов, поселивши у себе вдома.

Боєць ЗСУ врятував триметрового пітона з підбитого російського танка (відео і фото)

Харківський професор Дмитро Шабанов та військовий ЗСУ Богдан, разом із пітоном Куп'янським (фото: Олександра Новосел / kh.suspilne.media)

Науковець розповів, що Куп'янськ тепер відгодований, і раз на кілька тижнів ласує щуром.

Він зазначив, що взагалі пітони можуть досягати розмірів понад 6 метрів.

"Це досить молода особина, і з поведінки видно, що вона мала справу з людьми", - сказав професор.

Відео: історія про врятованого бійцем ЗСУ пітона

Коли про врятованого пітона Куп'янська вийшов сюжет у ЗМІ, з журналістами зв'язалася адміністраторка готельно-ресторанного комплексу "Камелот" Валентина Литвинова. Вона розповіла, що змія, ймовірно, їхній підопічний на ім'я Петя, і плазун раніше проживав у їхньому закладі до повномасштабного вторгнення РФ. Наразі готель зруйнований внаслідок обстрілів.

"Ми за ним доглядали - адміністратори та покоївки, він жив у тераріумі в холі готелю, там був обігрів, умови були добрі", - зазначила адміністраторка і додала, що пітона Петю доглядачі ласкаво називали Петрушею.

Боєць ЗСУ врятував триметрового пітона з підбитого російського танка (відео і фото)

Пітон Куп'янськ міг проживати у місцевому готелі у тераріумі (фото: Олександра Новосел / kh.suspilne.media)

"Коли ще був маленький, його привезли сюди. Йому вже майже 20 років... Думаю, що це єдиний пітон на весь Куп'янськ був. Ми були так раді, що йому вдалося вижити", - каже Валентина.

Після деокупації жінка виїхала з Куп'янська, і зараз зізнається, що хоче відвідати колишнього улюбленця. Адміністраторка додає, що дуже вдячна військовому Богдану за порятунок пітона та професору Шабанову за турботу про нього.

Боєць ЗСУ врятував триметрового пітона з підбитого російського танка (відео і фото)

Пітон Куп'янськ, ймовірно, раніше мав ім'я Петя (фото: скріншот з відео)

Раніше ми розповідали, що боєць ЗСУ 12 годин віз пораненого собаку Єву на операцію до ветеринарів у Черкаси з Лиману.

Нагадаємо, перед цим ми писали, що в Харківській області під Лиманом врятували контуженого ведмедя у жахливому стані - клишоногий дивом вижив в окупації.

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