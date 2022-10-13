У Черкасах прооперували поранену собаку Єву, яку боєць ЗСУ 12 годин віз із Лимана

Український військовий врятував поранену собаку в Лимані, яка перебувала у закритому вольєрі без їжі та води, під ворожими обстрілами та потребувала допомоги. Постраждалу тварину з осколковим пораненням боєць ЗСУ відвіз у Черкаси, де ветеринари прооперували чотирилапого пацієнта.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільне".

Усю дорогу з Лимана у Черкаси - а це 12 годин - собака на прізвисько Єва просиділа в авто у військового, під наглядом свого рятівника і нового власника.

"Вона просто сиділа у мене на руках, між кермом і мною. На кожному блокпосту була комедія: скло припускаю, солдати і поліцейські сміються, бо спочатку виглядає її морда, а потім я", - згадує поїздку боєць ЗСУ Володимир.

Оперували собаку в одній із черкаських ветклінік. Тривала вона чотири години та була досить складною.

Військовий ЗСУ 12 годин віз поранену собаку в Черкаси у ветеринарну клініку (фото: ck.suspilne.media)

Після переїзду Єву прооперували в одній із черкаських ветклінік. Тепер про її поранення нагадує шрам та рентгенівський знімок.

За словами ветеринарного лікаря Олексія Головка, в тілі тварини був уламок від боєприпасу.

"Він добре візуалізується на картинці. Застряг у сечовому міхурі", - пояснив він.

Собака Єва після операції (фото: ck.suspilne.media)

Тепер про поранення "на згадку" у собаки залишився шрам. Зараз Єві колють антибіотики, протизапальні препарати, знеболювальні, щоб вона нормально "відійшла" від важкої операції.

Тварина перебуває на реабілітації. Лікарі планують приблизно за тиждень зняти шви, а ще через один, за прогнозами ветеринарів, Єва має повністю одужати.

Собака Єва зі своїм рятівником Володимиром, бійцем ЗСУ (фото: ck.suspilne.media)

Собака вже прижилася у родині військового, і нині про Єву піклується дружина Володимира. Сам же український захисник повернувся на передову, тож тварина зустрінеться з ним вже після повернення з фронту.

Відео: військовий ЗСУ відвіз із Лимана поранену собаку Єву, яку в Черкасах прооперували ветеринари