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У Черкасах прооперували поранену собаку Єву, яку боєць ЗСУ 12 годин віз із Лимана

Новость на русском →
Черкаси, Четвер 13 жовтня 2022 07:44
У Черкасах прооперували поранену собаку Єву, яку боєць ЗСУ 12 годин віз із Лимана Фото: собака Єва з Лимана після операції в Черкасах вже одужує (ck.suspilne.media)
Автор: Володимир Костирін

Український військовий врятував поранену собаку в Лимані, яка перебувала у закритому вольєрі без їжі та води, під ворожими обстрілами та потребувала допомоги. Постраждалу тварину з осколковим пораненням боєць ЗСУ відвіз у Черкаси, де ветеринари прооперували чотирилапого пацієнта.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільне".

Усю дорогу з Лимана у Черкаси - а це 12 годин - собака на прізвисько Єва просиділа в авто у військового, під наглядом свого рятівника і нового власника.

"Вона просто сиділа у мене на руках, між кермом і мною. На кожному блокпосту була комедія: скло припускаю, солдати і поліцейські сміються, бо спочатку виглядає її морда, а потім я", - згадує поїздку боєць ЗСУ Володимир.

Оперували собаку в одній із черкаських ветклінік. Тривала вона чотири години та була досить складною.

У Черкасах прооперували поранену собаку Єву, яку боєць ЗСУ 12 годин віз із ЛиманаУ Черкасах прооперували поранену собаку Єву, яку боєць ЗСУ 12 годин віз із Лимана

Військовий ЗСУ 12 годин віз поранену собаку в Черкаси у ветеринарну клініку (фото: ck.suspilne.media)

Після переїзду Єву прооперували в одній із черкаських ветклінік. Тепер про її поранення нагадує шрам та рентгенівський знімок.

За словами ветеринарного лікаря Олексія Головка, в тілі тварини був уламок від боєприпасу.

"Він добре візуалізується на картинці. Застряг у сечовому міхурі", - пояснив він.

У Черкасах прооперували поранену собаку Єву, яку боєць ЗСУ 12 годин віз із ЛиманаУ Черкасах прооперували поранену собаку Єву, яку боєць ЗСУ 12 годин віз із ЛиманаУ Черкасах прооперували поранену собаку Єву, яку боєць ЗСУ 12 годин віз із Лимана

Собака Єва після операції (фото: ck.suspilne.media)

Тепер про поранення "на згадку" у собаки залишився шрам. Зараз Єві колють антибіотики, протизапальні препарати, знеболювальні, щоб вона нормально "відійшла" від важкої операції.

Тварина перебуває на реабілітації. Лікарі планують приблизно за тиждень зняти шви, а ще через один, за прогнозами ветеринарів, Єва має повністю одужати.

У Черкасах прооперували поранену собаку Єву, яку боєць ЗСУ 12 годин віз із Лимана

Собака Єва зі своїм рятівником Володимиром, бійцем ЗСУ (фото: ck.suspilne.media)

Собака вже прижилася у родині військового, і нині про Єву піклується дружина Володимира. Сам же український захисник повернувся на передову, тож тварина зустрінеться з ним вже після повернення з фронту.

Відео: військовий ЗСУ відвіз із Лимана поранену собаку Єву, яку в Черкасах прооперували ветеринари

Нагадаємо, нещодавно під Лиманом врятували контуженого ведмедя у жахливому стані - клишоногий дивом вижив в окупації.

Також перед цим повідомлялося, що переселенка з Донецької області врятувала понад 40 тварин.

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