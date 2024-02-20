UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Києвом рибалка упіймав 30-кілограмову рибину: відео з трофеєм

Рибалка упіймав величезного товстолоба (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У Київській області чоловіку вдалося виловити з водойми гігантську рибину. Мова йде про товстолоба, який важить 30 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Рибалка показав улов

Рибалки зазначають, що загальна вага товстолоба становила 29.3 кг.

"Страшна машина", - іронічно каже на відео рибалка.

Де саме упіймали таку рибу - не повідомляють.

Що відомо про товстолоба

Товстолоб (Hypophthalmichthys) є одним з представників сімейства Карпових.

Зовні товстолоб схожий на своїх родичів - Карпів. Тіло у нього високе, подовжене, покрите дрібною лускою сріблястого кольору. Шкіра - щільна і дуже міцна. Плавці - темного кольору, мають загострені верхівки. Голова велика, широка з великим опуклим чолом, що навис над низько розміщеними очима (ця прикмета властива тільки товстолобам, саме від цього походить і їх назва). Рот великий, нижня щелепа трохи виступає вперед, а верхня навпаки - назад.

На відміну від інших представників карповидних у товстолобика немає зубів. Проте його так званий "цідильний апарат" дає можливість фільтрувати воду і затримувати елементи живлення. Виростає до 1 м в довжину і сягає 20-25 кг ваги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Рибакрибарибалка