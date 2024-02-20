Під Києвом рибалка упіймав 30-кілограмову рибину: відео з трофеєм

Рибалка показав улов

Рибалки зазначають, що загальна вага товстолоба становила 29.3 кг.

"Страшна машина", - іронічно каже на відео рибалка.

Де саме упіймали таку рибу - не повідомляють.

Що відомо про товстолоба

Товстолоб (Hypophthalmichthys) є одним з представників сімейства Карпових.

Зовні товстолоб схожий на своїх родичів - Карпів. Тіло у нього високе, подовжене, покрите дрібною лускою сріблястого кольору. Шкіра - щільна і дуже міцна. Плавці - темного кольору, мають загострені верхівки. Голова велика, широка з великим опуклим чолом, що навис над низько розміщеними очима (ця прикмета властива тільки товстолобам, саме від цього походить і їх назва). Рот великий, нижня щелепа трохи виступає вперед, а верхня навпаки - назад.

На відміну від інших представників карповидних у товстолобика немає зубів. Проте його так званий "цідильний апарат" дає можливість фільтрувати воду і затримувати елементи живлення. Виростає до 1 м в довжину і сягає 20-25 кг ваги.