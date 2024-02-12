Такого ще не було. Українських рибалок попередили про величезні штрафи та важливу заборону
Українських рибалок попередили про важливе правило. З 15 лютого вперше починає діяти заборона на вилов щуки. А на тих, хто наважиться порушити правило, чекатимуть величезні штрафи.
Скільки діятиме заборона та скільки доведеться платити порушникам, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Кого заборонено ловити в Україні та скільки це триватиме
Вже скоро рибалкам доведеться зробити перерву та припинити ловити звичайних щук. Така заборона необхідна для успішного відновлення популяцій цього цінного виду прісноводних хижаків.
"Вже з 15 лютого 2023 року, відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства, у всіх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) встановлюється заборона на добування (вилов) щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня", - йдеться у заяві Держагентства.
Наголошується, що така заборона вводиться вперше. Вона "нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб".
"Адже щука - одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5 градусів, яка є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів", - пояснюється у заяві.
Українських рибалок попередили про важливу заборону (фото: darg.gov.ua)
Які штрафи за вилов щуки
Також зазначається що термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності. Штрафи за порушення правила будуть великими. За кожну рибу доведеться сплатити понад 3 тисячі гривень.
"За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 грн", - розповіли у Держагентстві.
Окрім цього, рибалкам нагадали про обмеження вилову риби на зимувальних ямах. Воно діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2023 року.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що рибалка "спіймав" на магніт дещо неймовірне, його знахідці сотні років.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що в Закарпатській області під кригу провалилося двоє рибалок.