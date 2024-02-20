Под Киевом рыбак поймал 30-килограммовую рыбу: видео с трофеем

Рыбалка показал улов

Рыбаки отмечают, что общий вес толстолобика составляет 29.3 кг.

"Страшная машина", - иронически говорит на видео рыбак.

Где именно удалось поймать такую рыбу - не сообщается.

Что известно о толстолобике

Толстолобик (Hypophthalmichthys) является одним из представителей семейства Карповых.

Внешне толстолобик похож на своих родственников - карпов. Тело у него высокое, удлиненное, покрытое мелкой чешуей серебристого цвета. Кожа - плотная и очень крепкая. Плавники - темного цвета, имеют заостренные верхушки. Голова большая, широкая с большим выпуклым лбом, нависшим над низко расположенными глазами (эта примета свойственна только толстолобым, именно от этого происходит и их название). Рот большой, нижняя челюсть немного выступает вперед, а верхняя наоборот - назад.

В отличие от других представителей карповидных у толстолобика нет зубов. Однако его так называемый "цедильный аппарат" позволяет фильтровать воду и задерживать элементы питания. Растет до 1 м в длину и достигает 20-25 кг веса.