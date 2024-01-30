Під Києвом раніше терміну прокинувся бабак Вікентій: що це може означати

Що означає раннє пробудження бабака

В зоопарку 12 місяців на Київщині раніше терміну прокинувся бабак Вікентій. Сталося це днями. Бабак просто вийшов зі свого будиночка і почав прогулюватись вольєром.

За словами народних синоптиків, раннє пробудження бабака може свідчити про швидке потепління у лютому та ранню весну.

Співробітники зоопарки кажуть, що тварина прокинулася через теплу температуру повітря.

Бабак Вікентій прокинувся (Скриншот)

В Україні День бабака зазвичай святкують 2 лютого. Традиційно пророкують весну харківський бабак Тимко та львівські бабаки Мишко і Маруся. Якщо день буде сонячний і бабак бачить свою тінь, то зима буде ще 6 тижнів, якщо ж день похмурий і тіні немає - весна буде ранньою.

