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Якою буде погода в лютому: прогноз Укргідрометцентру на останній місяць зими

Україна, Понеділок 29 січня 2024 11:00
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Якою буде погода в лютому: прогноз Укргідрометцентру на останній місяць зими Фото: синоптики прогнозують теплий лютий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5 градусів вище за норму, на решті території України - близько до норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, Місячна кількість опадів очікується 29-67 мм, в Карпатах місцями 74-83 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика лютого

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря складає 0-5 градусів морозу, на високогір‘ї Карпат 6 градусів морозу, на півдні Одеської області, в Криму та на Закарпатті місцями 1-4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 24-39 градусів морозу, на півдні Одеської області та Криму 15-23 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря 12-20 градусів тепла, у південно-західних, південних областях та в Криму місцями 21-24 градусів тепла, на високогір‘ї Карпат 9-11 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм, у гірських районах 53-89 мм, на високогір′ї Карпат до 108 мм.

Нагадаємо, 2023 рік в Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року у столиці склала 10,8 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.

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