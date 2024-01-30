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Под Киевом раньше срока проснулся сурок Викентий: что это может означать

Вторник 30 января 2024 09:36
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Под Киевом раньше срока проснулся сурок Викентий: что это может означать Под Киевом уже проснулся сурок (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Под Киевом, на территории зоопарка "12 месяцев", раньше срока проснулся сурок Викентий.

Что это значит, сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на сюжет ТСН.

Что означает раннее пробуждение сурка

В зоопарке 12 месяцев в Киевской области раньше срока проснулся сурок Викентий. Случилось это на днях. Зверек просто вышел из своего домика и начал прогуливаться по вольеру.

По словам народных синоптиков, раннее пробуждение сурка может свидетельствовать о скором потеплении в феврале и ранней весной.

Работки зоопарка говорят, что животное проснулось из-за теплой температуры воздуха.

Под Киевом раньше срока проснулся сурок Викентий: что это может означатьБабак Викентий проснулся (Скриншот)

В Украине День сурка обычно празднуют 2 февраля. Традиционно прочат весну харьковский сурак Тимко и львовские сурки Миша и Маруся. Если день будет солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет еще 6 недель, если же день пасмурный и тени нет - весна будет ранней.

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