Під Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фото

Під Києвом планують облаштувати новий сквер. Сучасну зелену зону для відпочинку та дозвілля відкриють у селищі Водогін Оболонського району.
Візуалізацією проєкту поділився депутат Київради Богдан Чорній.
Жителям селища Водогін на днях презентували візуалізацію нового скверу. Його втілюватиме КО "Київзеленбуд".
"Ландшафтні спеціалісти розробили візуалізацію з урахуванням побажань місцевих мешканців, в якій передбачені широкі алеї та клумби з декоративними квітами, інтерактивні фонтани, дитяча ігрова зона, а також зручні вуличні лави для прогулянок та відпочинку. Попереду ще багато роботи, але ми рішуче налаштовані довести розпочату справу до кінця", - заявив чиновник.
Поки проєкт на етапі розробки документації та узгодження. Будівництво скверу готові розпочати у наступні роки за умови наявності цільових коштів.
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