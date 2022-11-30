Під Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фото

Що відомо про новий сквер

Жителям селища Водогін на днях презентували візуалізацію нового скверу. Його втілюватиме КО "Київзеленбуд".

"Ландшафтні спеціалісти розробили візуалізацію з урахуванням побажань місцевих мешканців, в якій передбачені широкі алеї та клумби з декоративними квітами, інтерактивні фонтани, дитяча ігрова зона, а також зручні вуличні лави для прогулянок та відпочинку. Попереду ще багато роботи, але ми рішуче налаштовані довести розпочату справу до кінця", - заявив чиновник.

Поки проєкт на етапі розробки документації та узгодження. Будівництво скверу готові розпочати у наступні роки за умови наявності цільових коштів.

Проєкт нового скверу (фото: facebook.com/B.Chornii)