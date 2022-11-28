Не така, як планували: як виглядатиме ялинка у центрі Києва

Відомо, що ялинка буде в рази меншою та без святкових вогнів.

Цього року головну ялинку країни все-таки встановлять, проте дечим вона буде відрізнятися від тої, яку звикли бачити кияни.

Якою буде ялинка 2022?

У цьому році в Україні не відбудеться масштабних святкувань Нового року та проведення зимових ярмарків, однак ялинку все-таки встановлять.

Голова компанії, яка займається організацією локації, Ігор Добруцький розповів, що ялинки, яку не планували встановити, не буде. До того ж вона відрізнятиметься від традиційної розмірами та яскравістю.

"Попередній ескіз ялинки більше не розглядається. Основні варіанти пішли в архів. Нова ялинка має бути висотою до 10 метрів і без ілюмінації", - розповів Добруцький.

Щоб порівняти, попередні роки на Софійській площі встановлювали ялинки по 30 метрів.

Добруцький також розповів, що традиційно дерево буде штучним.

Встановлення ялинки в Києві у 2021 році (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Серед додаткових прикрас хочуть розмістити вертеп і дідуха. Також створять зменшену копію великої ялинки та встановлять її на першому поверсі Музею історії міста Києва.

Що Кличко каже про ялинку в Києві?

Нещодавно українці активно дискутували з приводу встановлення ялинки. На сайтах різних установ було зареєстровано декілька відповідних петицій.

Згідно з цими петиціями ухвалили рішення не витрачати кошти міського бюджету, а встановити новорічні локації за допомогою меценатів.

Мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що не дасть Путіну вкрасти наше Різдво.

"Ми розуміємо, що масові заходи заборонені в воєнний час. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу", - розповів Кличко.