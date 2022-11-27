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Замість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосу

Новость на русском →
Переяслав, Неділя 27 листопада 2022 10:20
Замість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосу Який вигляд має єдина у світі церква - Музей космосу (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Мало хто знає, що під Києвом є єдина у світі церква - Музей космосу. Замість ікон там портрети Гагаріна, а на місці церковного престолу - місяцехід.

В експозиції представлені макети супутників, орбітальна капсула, скафандри й їжа космонавтів.

Історію унікальної церкви, яку "совіти" перетворили на місце культу космосу - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як пам’ятка ХІХ ст. стала радянським музеєм

Дерев’яну церкву св. Параскеви збудували 1891 року у селі В'юнище на Київщині. Вона є пам’яткою народної архітектури ХІХ століття.

Коли радянська влада у 60-х роках минулого століття вирішила створити Канівське водосховище, то село В’юнище потрапило під проєкт, як і десятки інших поселень, мало бути затопленим.

Аби врятувати святиню, її “перенесли” до Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у Переяслав.

Кілька років по тому “совіти” у церкві облаштували Музей світопізнання та мирного освоєння космосу. 2003 року назву змінили на Музей космосу.

Замість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосу

Церква св. Параскеви із затопленого села В'юнище (фото: Василина Копитко)

Що представляє музейна експозиція

У церкві зібрали понад 450 експонатів з періоду радянського освоєння космосу. Тут можна побачити макети першого штучного супутника Землі та автоматичний апарат “Луноход-1", яким досліджували поверхню Місяця понад пів століття тому.

Також у музеї представлені макети орбітального відсіку космічного корабля "Союз" й ракетний двигун.

Та певно найбільше вражають відвідувачів, те, що на місці ікон тут розвішані портрети радянських космонавтів. Замість церковної люстри - маятник Фуко, до речі, найстаріший в Україні. Саме це прилад демонструє, що Земля крутиться навколо свої осі.

Замість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосу

Автоматичний апарат "Луноход 1"

На місці, де зазвичай у церквах сповідають та причащають, розмістили стенд із продуктами космонавтів. Там можна побачити сосиски, м'ясні консерви, борщі, каву, хліб різних сортів - усім цим експонатам майже пів століття.

Також представлені декілька типів скафандрів, крісло-ложемент, особисті речі космонавтів Олексія Леонова, тренувальні парашути Юрія Гагаріна та Германа Титова.

Замість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосу

Орбітальний відсік космічного корабля “Союз”. Модуль призначений для проведення наукових експериментів, відпочинку, виконання космонавтом необхідного комплексу фізичних вправ.

Таке поєднання в одному просторі науки і релігії багатьох дивує. Декого навіть обурює. Адже у цій церкві колись хрестили немовлят, вінчали подружжя й відспівували померлих, а зараз на намолених місцях висять фото радянських науковців-атеїстів й космонавтів.

Розповідають, що коли цю церкву відвідав перший і єдиний космонавт незалежної України - Леонід Каденюк, то сказав, що тут "поєдналось космічне і божественне". І сам музей йому, начебто, сподобався.

До речі, у церкві є експозиція, присвячена спільному американсько-українському космічному експерименту "STS-87", в якому власне брав участь Каденюк. Вона ілюструє світлини про перебіг підготовки до польоту та про перебування екіпажу на орбіті Землі.

Замість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосуЗамість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосуЗамість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосуЗамість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосуЗамість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосу

Замість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосуЗамість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосуЗамість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосуЗамість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосуЗамість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосу

Купол церкви і ракета (фото: Василина Копитко)

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