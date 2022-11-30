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Под Киевом обустроят новый сквер, который поразит всех: первые фото

Как будет выглядеть новый сквер под Киевом (иллюстрация: Богдан Черний)
Автор: Василина Копытко

Под Киевом планируется обустроить новый сквер. Современную зеленую зону отдыха и досуга откроют в поселке Водогон Оболонского района.

Визуализацией проекта поделился депутат Киевсовета Богдан Черний.

Что известно о новом сквере

Жителям поселка Водогон на днях презентовали визуализацию нового сквера. Его будет реализовать КО "Киевзеленстрой".

"Ландшафтные специалисты разработали визуализацию с учетом пожеланий местных жителей, в которой предусмотрены широкие аллеи и клумбы с декоративными цветами, интерактивные фонтаны, детская игровая зона, а также удобные уличные скамьи для прогулок и отдыха. Впереди еще много работы, но мы решительно настроены довести начатое дело до конца", - заявил чиновник.

Пока что проект на этапе разработки документации и согласования. Строительство сквера готовы начать в последующие годы при условии наличия целевых средств.

Проект нового сквера (фото: facebook.com/B.Chornii)

Недавно мы рассказывали о том, как будет выглядеть новогодняя елка в центре Киева.

Раньше мы делились фото уникальной церкви под Киевом, которую "советы" превратили в культ космоса.

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Киев