Під Києвом люди за свої гроші ремонтують зруйноване окупантами житло: скільки доводиться витрачати

На Київщині жителі міст та сіл, що постраждали від ворожих обстрілів та бомбардувань, намагаються до початку зимових морозів відновити зруйноване житло. Місцева влада потроху знаходить кошти і намагається допомогти постраждалим, але часом люди власним коштом намагаються відремонтувати будинки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН .

Наразі, за попередніми підрахунками Національної ради з відновлення наслідків війни, на відбудову загалом по країні потрібно 25 трильйонів гривень - і це у довгостроковій перспективі.

Щодо відновлення зруйнованого або частково пошкодженого житла, то на ці потреби поки що заплановано витратити 1,3 трильйона гривень.

Але в реаліях люди пробують уже зараз, не чекаючи грошей від держави, самостійно полагодити свої розбиті будинки, адже до зими залишився лише місяць.

Так, наприклад, в Ірпені після звільнення від російських окупантів місцеві жителі, яким ніде жити, повернувшись до рідного міста, взялися самостійно відновлювати будинки.

"Ми розпочали з того, що зробили каналізацію, воду нам підключили, лічильники води нам поставили, це нашим коштом. Це обійшлося мені приблизно 20 тисяч гривень", - розповідає Лідія.

Ремонт даху людям обходиться по 47 тисяч гривень, і кошти часом доводиться позичати, щоб скоріше була можливість повернутися до своєї квартири до початку зими.

Мешканці однієї з багатоповерхівок Бородянки дочекалися на обіцяні від влади вікна. Тепер просять допомоги відремонтувати дах. Щоб було світло і тепло, люди скидалися самі на роботи.

"Власними силами ми повністю відновили електропостачання у нашому будинку, водопостачання та провели експертизу та запустили газопостачання нашого будинку", - каже керівник ОСББ Юрій Лисенко.

Свої квартири мешканці пошкоджених будинків теж намагаються відновити за свої гроші, і вже після цього хочуть отримати компенсацію від держави.

У Бучі, де чимала кількість будинків вже не підлягає відновленню та їх доведеться зносити, багатьох людей переселили у тимчасові приміщення. А ось у будівлі, де тримається дах і ще стояти панелі, власники житла все ж таки сподіваються заїхати до перших морозів.

Провести капітальні ремонти пообіцяла у вересні місцева влада - на це було виділено 26 мільйонів гривень рішенням сесії міської ради, але роботи ще не проведено.

"Зараз перший транш 11 мільйонів ми вже виділили... Ми спробуємо до кінця року зробити роботи зовнішні, йдеться про дахи, фасади, панелі перекриття, щоб вони були проведені", - розповів секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський.

Він додав, що лише за їхніми попередніми підрахунками, руйнування у Бучанській громаді оцінюються у 5 мільярдів гривень.

Таких громад по Україні зі зруйнованими будинками та об'єктами інфраструктури - багато сотень, причому через російську повномасштабну війну, що триває, і постійних обстрілів їх кількість тільки збільшується.