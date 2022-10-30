Под Киевом люди за свои деньги ремонтируют разрушенное оккупантами жилье: сколько приходится тратить

В Киевской области жители городов и сел, пострадавших от вражеских обстрелов и бомбежек, пытаются до начала зимних морозов восстановить разрушенное жилье. Местные власти понемногу находят средства и пытаются помочь пострадавшим, но порой люди за свой счет пробуют отремонтировать дома.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

Сейчас, по предварительным подсчетам Национального совета по восстановлению последствий войны, на отстраивание в целом по стране нужно 25 триллионов гривен - и это в долгосрочной перспективе.

Что касается восстановления разрушенного или частично поврежденного жилья, то на эти нужды пока запланировано потратить 1,3 триллиона гривен.

Но в реалиях люди пробуют уже сейчас, не ожидая денего от государства, самостоятельно починить свои разбитые дома, ведь до зимы остался всего месяц.

Так, например, в Ирпене после освобождения от российских оккупантов местные жители, у которых негде жить, вернувшись в родной город взялись самостоятельно восстанавливать дома.

"Мы начали с того, что сделали канализацию, воду нам подключили, счетчики воды нам поставили, это за наш счет. Это обошлось мне примерно 20 тысяч гривен", - рассказывает Лидия.

Починка крыши людям обходится по 47 тысяч гривен, и средства порой приходится одалживать, чтобы поскорее была возможность вернуться в свою квартиру до начала зимы.

Жители одной из многоэтажек Бородянки дождались обещанных от властей окон. Теперь просят помощи, чтобы отремонтировать крышу. Чтобы был свет и тепло, люди скидывались сами на работы.

"Собственными силами мы полностью возобновили электроснабжение в нашем доме, водоснабжение и провели экспертизу и запустили газоснабжение нашего дома", - говорит руководитель ОСМД Юрий Лысенко.

Свои квартиры жители поврежденных домов тоже пытаются восстановить за свои деньги, и уже после этого хотят получить компенсацию от государства.

В Буче, где немалое количество домов уже не подлежат восстановлению и их придется сносить, многих людей переселили во временные помещения. А вот в здания, где удержалась крыша и еще стоять панели, владельцы жилья все же надеются заехать до первых морозов.

Провести капитальные ремонты пообещали в сентябре местные власти - на это было выделено 26 миллионов гривен решением сессии городского совета, но работы еще не проведены.

"Сейчас первый транш 11 миллионов мы уже выделили… Мы попробуем к концу года сделать работы внешние, речь идет о крышах, фасадах, панели перекрытия, чтобы они были проведены", - расскзазал секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.

Он добавил, что лишь по их предварительным подсчетам, разрушения в Бучанской общине оцениваются в 5 миллиардов гривен.

Таких общин по Украине с разрушенными домами и объектами инфраструктуры - многие сотни, причем из-за продолжающейся российской полномасштабной войны с постоянными обстрелами их число только увеличивается.