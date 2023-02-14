Під час землетрусу у Туреччині загинула родина українського військового із Запоріжжя: деталі

Сім'я українського військового загинула під час землетрусу у місті Антакья провінції Хатай. Про долю матері та двох дітей тривалий час нічого не було відомо, вони з 6 лютого перестали виходити на зв'язок.
Родичі підтвердили загибель 46-річної українки та її двох синів у коментарі для "Суспільне ".
Кілька місяців тому 46-річна Юлія разом із двома синами, 10-річним Захаром та 5-річним Матвієм поїхала до родичів до міста Антакья провінції Хатай. До цього вона жила у Запоріжжі.
Чоловік Юлії – військовослужбовець і на момент землетрусу він перебував у медичній установі у Запоріжжі, проходив лікування після поранення.
Фото з архіву Сергія Петрова
Як розповів батько Юлії Сергій Петров, донька перестала виходити на зв'язок 6 лютого. Чоловік Юлії планував якомога швидше стати на ноги та поїхати до Туреччини - шукати дружину та синів.
Тільки зараз батькові українки підтвердили, що тіла всієї родини виявили під завалами будинку, де вони орендували квартиру.
"З 6 лютого, коли стався землетрус, вони припинили виходити на зв'язок. Але сьогодні нам підтвердили, що їхні тіла знайшли під завалами", - розповів батько Юлії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кількість загиблих під час землетрусу в Туреччині перевищила 31 тисячу людей.
А ще розповідали про те, що ще один землетрус стався у Румунії.