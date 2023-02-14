Во время землетрясения в Турции погибла семья украинского военного из Запорожья: детали

Уехали от войны к родственникам в Турцию

Несколько месяцев назад 46-летняя Юлия вместе с двумя сыновьями, 10-летним Захаром и 5-летним Матвеем поехала к родственникам в город Антакья провинции Хатай. До этого она жила в Запорожье.

Муж Юлии - военнослужащий и на момент землетрясения он находился в медицинском учреждении в Запорожье, проходил лечение после ранения.

Фото из архива Сергея Петрова

Связи с семьей не было с 6 февраля

Как рассказал отец Юлии, Сергей Петров, дочь перестала выходить на связь 6 февраля. Муж Юлии планировал побыстрее встать на ноги и поехать в Турцию - искать жену и сыновей.

Только сейчас отцу украинки подтвердили, что тела всей семьи обнаружили под завалами дома, в котором они арендовали квартиру.

"С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но сегодня нам подтвердили, что их тела нашли под завалами", - рассказал отец Юлии.

Фото из личного архива Сергея Петрова