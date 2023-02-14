Во время землетрясения в Турции погибла семья украинского военного из Запорожья: детали

Семья украинского военного погибла во время землетрясения в городе Антакья провинции Хатай. О судьбе матери и двоих детей долгое время было ничего не известно, они с 6 февраля перестали выходить на связь.
Родственники подтвердили гибель 46-летней украинки и ее двух сыновей в комментарии для "Суспільне".
Несколько месяцев назад 46-летняя Юлия вместе с двумя сыновьями, 10-летним Захаром и 5-летним Матвеем поехала к родственникам в город Антакья провинции Хатай. До этого она жила в Запорожье.
Муж Юлии - военнослужащий и на момент землетрясения он находился в медицинском учреждении в Запорожье, проходил лечение после ранения.
Фото из архива Сергея Петрова
Как рассказал отец Юлии, Сергей Петров, дочь перестала выходить на связь 6 февраля. Муж Юлии планировал побыстрее встать на ноги и поехать в Турцию - искать жену и сыновей.
Только сейчас отцу украинки подтвердили, что тела всей семьи обнаружили под завалами дома, в котором они арендовали квартиру.
"С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но сегодня нам подтвердили, что их тела нашли под завалами", - рассказал отец Юлии.
Напомним, ранее мы писали о том, что количество погибших во время землетрясения в Турции превысило 31 тысячу человек.
А еще рассказывали о том, что еще одно землетрясение произошло в Румынии.