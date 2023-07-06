Під час ракетного удару по Львову постраждали ще двоє журналістів: їх врятував одвірок

Ракетний удар по Львову в ніч на 6 липня забрав життя вже 5 людей, ще близько 40 осіб отримали травми. Зруйновано житловий будинок, постраждали десятки будівель та автомобілів.

Як повідомляє " 24 канал ", у багатоквартирному будинку, куди потрапила російська ракета, проживають редактори видання – Олесь Друкач та Назар Лазур. Їх врятував одвірок.

Квартира перетворилася на тріснуту вазу

Олесь Друкач - випусковий редактор 24 каналу і нічний редактор, він називає себе "охоронцем сайту". Назар Лазур - один із найяскравіших працівників стрічки новин. Обидва хлопці в ніч на 6 липня завдяки щасливому випадку були вихідними й не сиділи за робочими столами. Інакше вони могли б постраждати від російської ракети набагато більше.

Перший вибух Назар почув близько 02:30, потім пролунав ще один. Другим вибухом вибило балкон, вікна в будинку і хвиля все перевернула догори дном у квартирі.

Квартира в одну мить перетворилася на тріснуту кришталеву вазу, в якої вціліло лише дно. І здавалося, що і воно може зруйнуватися в будь-яку секунду тільки від одного дихання.

На стіл, за яким Назар зазвичай працював, обрушився балкон. Так склалося, що саме цієї ночі він був вихідним.

"У якийсь момент вилітають вікна по всьому будинку. Ми дивом якось встигли вискочити та сховатися за дверним одвірком у нашій квартирі - він нас врятував. Олесь героїчно вискочив і засунув мене в той одвірок. Якось нам вдалося вціліти", – розповів Назар.

Хлопці відбулися легкими пораненнями, а ось їхнім сусідам пощастило менше. Зруйновано сусідній під'їзд, а також третій та четвертий поверх будівлі. Майже відразу почали надходити повідомлення про жертв та постраждалих.

Журналісти "24 канали" постраждали під час ракетної атаки на Львів

20 хвилин у шоковому стані

Назар зізнається, що хвилин 20 після удару він мав шоковий стан - він не міг зрозуміти, що відбувається. Олесь прийшов у себе швидше і відразу почав думати про те, що робити далі.

"Цікаво, що я не відчував абсолютно нічого. Для мене всі емоції відійшли убік. Я думав, що треба зробити: захистити себе, Назара, знайти кота, взяти ноутбук, документи. Я думав, як ми прибиратимемо.Тобто, про якісь практичні речі. Вони допомагали мені не думати про емоційне", - розповідає Олесь.

Емоції прорвалися назовні, коли хлопці побачили зруйновані людські долі – розбиті машини, будинки, сліди крові на вулиці під під'їздом.

"Буквально щойно я у квартирі бачив закривавлену сорочку", - додав Олесь.

Знайти Клайда

У квартирі Олеся та Назара жив кіт на ім'я Клайд. Невідомо де він був під час ракетного удару, але йому вдалося врятуватися. Назар спочатку дуже злякався за улюбленця, бо у перші хвилини не міг його знайти.

Кіт Клайд

"Я дуже злякався за Клайда, тому що він був на момент атаки поряд із вікнами балкона. Думав, його винесло ударною хвилею назовні, але – ні. На щастя, ми знайшли його за ліжком", – розповів Назар.