Внаслідок нічного удару по Львову загинула сім'я українського журналіста: про кого йдеться (фото)

Вночі 6 липня Росія вдарила ракетами по цивільній інфраструктурі Львова. Наразі відомо про 37 постраждалих і чотирьох загиблих, серед яких і сім'я львівського журналіста з медіа "Варта" Володимира Садового.

Про це повідомив співробітник Володимира Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook .

"Сьогодні вночі моск*льські нелюди забрали життя людини, яка працювала пліч-о-пліч у нашому медіаресурсі varta1.com.ua. Не стало Анастасії Сенів та її мами Мирослави Садової. Вони сім’я нашого вартового Володимира Садового - рідна сестра та мама!" - пише Зінкевич.

За його словами, ворожа ракета влучила прямо в будинок, в якому мешкали загиблі.

У Львові загинула родина українського журналіста (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

"Це трагедія для усіх нас, для кожного львів'янина, бо це вкотре нам підтвердило: немає нічого святого в ворога! Людське життя для них нічого не варте. А те, що ми живемо у Львові, не означає, що ми живемо в безпеці, бо війна тут і зараз. Ми маємо всі працювати зараз не для збагачення власної кишені, а задля того, аби перемогти ворога, покарати", - закликав читачів колега журналіста.

Як допомогти родині загиблих

Журналіст Володимир Садовий також втратив житло та все, що там було. Тому всі охочі можуть долучитися до допомоги постраждалим за реквізитами:

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Що відомо про удар по Львову

Росія атакувала Львів 10 ракетами типу "Калібр", сім з яких вдалося збити українським силам ППО. Найбільше пошкоджень зазнала саме соціальна інфраструктура.

Наразі відомо про 37 постраждалих і чотирьох загиблих. На місці трагедії працюють рятувальні служби та намагаються дістати людей з-під завалів.