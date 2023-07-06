Во время ракетного удара по Львову пострадали еще два журналиста: их спас дверной косяк
Ракетный удар по Львову в ночь на 6 июля унес жизни уже 5 человек, еще около 40 человек получили травмы. Разрушен жилой дом, пострадали десятки зданий и автомобилей.
Как сообщает "24 канал", в многоквартирном доме, куда попала российская ракета, проживают редакторы издания - Олесь Друкач и Назар Лазур. Их спас дверной косяк.
Квартира превратилась в треснутую вазу
Олесь Друкач - выпускающий редактор 24 канала и ночной редактор, он называет себя "хранителем сайта". Назар Лазур - один из самых ярких работников новостной ленты. Оба парня в ночь на 6 июля по счастливой случайности были выходными и не сидели за рабочими столами. Иначе они могли бы пострадать от российской ракеты намного больше.
Первый взрыв Назар услышал около 02:30, следом прозвучал еще один. Вторым взрывом выбило балкон, окна в доме и волна все перевернула вверх дном в квартире.
Квартира в одно мгновение превратилась в треснутую хрустальную вазу, у которой уцелело только дно. И казалось, что и оно может разрушиться в любую секунду только лишь от одного дыхания.
На стол, за которым Назар обычно работал, обрушился балкон. Так сложилось, что именно в эту ночь он был выходным.
"В какой-то момент вылетают окна по всему дому. Мы чудом как-то успели выскочить и спрятаться за дверным косяком в нашей квартире - он нас спас. Олесь героически выскочил и засунул меня в тот косяк. Как-то нам удалось уцелеть", - рассказал Назар.
Ребята отделались легкими ранениями, а вот их соседям повезло меньше. Разрушен соседний подъезд, а также третий и четвертый этаж здания. Почти сразу стали поступать сообщения о жертвах и пострадавших.
Журналисты "24 канала" пострадали во время ракетной атаки на Львов
20 минут в шоковом состоянии
Назар признается, что минут 20 после удара у него было шоковое состояние - он не мог понять, что происходит. Олесь в себя пришел быстрее и стразу начал думать о том, что делать дальше.
"Интересно, что я не чувствовал абсолютно ничего. Для меня все эмоции отошли в сторону. Я думал, что нужно сделать: защитить себя, Назара, найти кота, взять ноутбук, документы. Я думал, как мы будем убирать. То есть, о практических вещах. Они помогали мне не думать об эмоциональном", - рассказывает Олесь.
Эмоции прорвались наружу, когда ребята увидели разрушенные человеческие судьбы - разбитые машины, здания, следы крови на улице под подъездом.
"Буквально только что я в квартире видел окровавленную рубашку", - добавил Олесь.
Найти Клайда
В квартире Олеся и Назара жил кот по имени Клайд. Неизвестно где он находился во время ракетного удара, но ему удалось спастись. Назар сначала очень испугался за любимца, так как в первые минуты не мог его найти.
Кот Клайд
"Я очень испугался за Клайда, потому что он был на момент атаки рядом с окнами балкона. Думал, его вынесло ударной волной наружу, но - нет. К счастью, мы нашли его за кроватью", - рассказал Назар.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что российская ракета убила двух родственников журналиста львовского издания "Варта".
А также мы рассказывали, что во время российского ракетного удара была разрушена квартира известного футболиста.